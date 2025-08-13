Precioso reencuentro en Pasapalabra: “Fue nuestra primera vez, algo único para los dos”

Pasapalabra vivió en la última semana uno de las imágenes más bonitas que se recuerdan. Manu y Rosa están cada día más cerca de completar los 25 aciertos del Rosco, pero el protagonismo se lo llevó Roberto Leal, que reencontró en directo con una persona a la que le guarda mucho cariño ya que compartieron un tiempo juntos durante una época de su vida anterior.

El presentador de Pasapalabra es una figura muy importante de cara a que todos los concursantes e invitados se encuentren siempre cómodamente durante su estancia en el programa. Roberto Leal se convirtió en presentador de Pasapalabra en 2020 cogiendo el relevo de Christian Gálvez en una decisión que generó mucha repercusión allá por plena pandemia.

Al verlo todas las tardes al frente del concurso más exitoso de Antena 3, con permiso de La Ruleta de la Suerte, poca gente se acuerda de toda la carrera profesional que lleva a sus espaldas Roberto Leal.

El sevillano comenzó muy joven en la televisión hace ya 20 años. Trabajó como reportero en España Directo de RTVE durante un lustro antes de fichar por Antena 3 cuando copresentó 3D junto a Gloria Sierra y también fue colaborador de Espejo Público. Su buen hacer le permitió regresar a la televisión pública donde presentó durante tres ediciones Operación Triunfo.

"Fue algo único"

Desde que llegó a Pasapalabra, Roberto Leal ha vivido momentos muy emotivos como cuando entregó por primera vez el bote a Pablo Díaz, un instante en el que se derrumbó por completo. El andaluz también ha visto como Rafa Castaño y Óscar Díaz se convertían en millonarios en Antena 3.

Uno de los compañeros que tuvo Manu durante la pasada semana era un viejo conocido del presentador, al que le guarda mucho cariño por haber compartido tiempo allá por 2017. Alfred García acudió como invitado a Pasapalabra después de haber saltado a la fama tras participar en la novena edición de Operación Triunfo presentada por el propio Roberto Leal. Una edición con muchas caras conocidas en la actualidad como Amaia (ganadora), Aitana, Ana Guerra o Cepeda.

Participantes de Operación Triunfo 2017 / RTVE

La amistad entre presentador e invitado se coló en pleno directo de Pasapalabra. "Un placer estar contigo tantos años después... estamos juntos otra vez", afirmó el artista emocionado por volver a ver a Roberto Leal.

"Se podría decir que tú me has amamantado. Qué bonito fue compartir eso contigo. Fue nuestra primera vez, algo único para los dos y qué bien verte nuevamente", concluyó su presentación Alfred García visiblemente emocionado.