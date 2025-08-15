Cristina Lasvignes: "Está bien emocionarte en directo, pero controlándolo"

Cristina Lasvignes ha regresado a la televisión este verano para incoporarse a las tardes de Telecinco tomando el relevo de Jorge Javier Vázquez como presentadora de 'El Diario de Verano', la versión estival de 'El diario de Jorge'. La madrileña fue uno de los rostros imprescindibles de la televisión de los 2000. Inició su trayectoria en la Cadena Ser, en el programa 'Hablar por hablar', para después dar el salto a la televisión de la mano de Antena 3, con el espacio de las tardes 'Tal cual lo contamos'. La presentadora ha estado casi diez años alejada de los focos, centrada en su faceta empresarial, su colaboración con la Fundación Cris Contra el Cáncer y dirigiendo espacios documentales

¿Cómo surgió su fichaje por 'El Diario de Verano'?

Fue de la manera más casual y llegó en el momento en que tenía que llegar. Tengo una productora pequeña con la que tenemos algunos proyectos, algunos en marcha y otros más ambiciosos en meses, y eso hizo que me empezara a picar el gusanillo de la tele otra vez. De repente, recibí una llamada en la que me invitaban a hacer una prueba. Fui convencida de que era imposible, pero como una manera de volver a estar ahí y de meter la cabeza. Tres semanas más tarde me llamaron para decirme que me habían elegido.

¿Cómo ha sido volver a ponerse al frente de un programa de televisión?

Al final, no he estado retirada. Sí de la tele, pero no de seguir habalndo en público, de presentar y de la comunicación. He seguido presentando eventos y he estado en los proyectos de la productora. Entonces, por ese lado, algo te queda. Sí que sentí los nervios de los primeros días, pero ya no tanto por volver a la tele, sino porque es un programa nuevo, un equipo, unas posiciones, unas cámaras, un estudio y un plató nuevos. Pero ya me siento bastante más cómoda, cada día me lo paso mejor y disfruto más.

¿Con qué retos se encontró a la hora de coger el testigo de Jorge Javier Vázquez?

Te va a parecer una chorrada, pero Jorge Javier me dijo que me quedara con los nombres y las puertas por donde salen. Y tenía toda la razón. Son muchas historias y muchos nombres y hay un orden en la cabeza que tienes que tener siempre muy presente. Pero el mayor reto al que te enfrentas son las emociones. Según te vas dejando llevar y relajando, también las emociones entran más fácilmente dentro y, tanto para la risa como para el llanto, a veces es difícil controlarlo.

Como presentadora, ¿cómo ha encontrado el equilibrio para gestionar esas emociones?

Si tú te metes en las historias y realmente estás escuchándolas, es imposible no emocionarse y tienes que dejarte ir un poco. Pero también es cierto que no te puedes romper del todo. Está bien emocionarte en directo, pero controlando y pensando en lo que te toca preguntar y cómo lo tienes que hacer. Sí que es verdad que yo vengo de contar historias muy duras y complicadas porque llevo muchos años dentro del patronato de la Fundación Cris Contra el Cáncer.

¿Qué otros consejos le dio Jorge Javier?

No pudo ser más majo y generoso. Yo no lo conocía, no habíamos coincidido nunca, y, desde el primer momento que entré en el programa semanas antes de que yo empezara, me dejó estar a su lado participando en sus reuniones con la directora y venía conmigo en todas sus pausas. También me dijo que lo disfrutara y me lo pasara bien. No es un consejo banal, es muy importante, porque los invitados y el público lo notan. A veces estás en tantas cosas que no estás ni pensando en eso, pero con el paso de los programas lo he conseguido.

El programa ya se había consolidado durante toda la temporada y había logrado buenos datos. ¿Está muy pendiente de las audiencias?

Sí. Una de las cosas que más me gusta de la radio es que tienes tres meses de tranquilidad hasta conocer las audiencias. En la televisión te las dicen cada día. Cuando hay un mal dato, te da bajón; y cuando hay un buen dato, te da subidón. Y aunque intentes no mirarlo, lo tienes ahí. Es como si vas a la escuela y cada día te dan las notas para que las lleves a tu casa y las vea tu familia.

Ha vuelto a estar en el foco mediático, ¿cómo se siente de ocupar titulares y que vuelvan a reconocerla por la calle?

Como es verano y es agosto, todo el mundo está fuera y estoy yo en Madrid, entonces no lo he notado tanto [ríe]. Cuando recibí la noticia, yo estaba en Bali, con mi familia, durmiendo con el cambio de horario. Me desperté por la mañana y fue como una película, donde te cambia la vida de un momento a otro. Tenía mil mensajes. Además, no le había dicho a nadie ni siquiera que iba a hacer la prueba. Una semana después de volver del viaje ya estaba haciendo las pruebas de vestuario y encuentros con medios. No me ha dado tiempo de nada.

¿Cree que todavía no lo ha procesado?

Es como volver a revisar otra época de mi vida, un proceso que ya viví hace muchos años desde otro punto, desde otra realidad. Ahora soy más mayor, lo disfruto y veo la importancia que tiene, que al final es relativa. Ya sé cómo va esto. Hoy estás y mañana igual ya no. Y no pasa nada.

Ahora que ha vuelto a la televisión, ¿tiene planes de seguir con otros proyectos?

Sí, voy a seguir. No sé si donde estoy ahora, que es Mediaset, que estoy muy cómoda, en Boomerang o con Film Us, que es mi productora y, como te decía antes, tenemos algún proyecto pendiente y estamos viendo a ver si aprovechamos el momento y nos los compran. Es decir, sea como sea, voy a seguir, porque ya seguí. Estos últimos años he estado en la comunicación, aunque siendo mucho menos visible y detr

