La propuesta más sorprendente de Manu Pascual a Isabel Moreno si gana el bote de Pasapalabra

En Pasapalabra no todo son letras, roscos y nervios… también hay lugar para divertidas promesas. Y la última ha llegado de la mano de Manu Pascual, uno de los concursantes más queridos del programa, que ha sorprendido a todos —y especialmente a la actriz Isabel Moreno, protagonista de Sueños de libertad— con una propuesta inesperada.

Todo ocurrió en la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando Roberto Leal comentaba a Isabel lo cómoda que se la veía en el plató tras superar los nervios de los primeros días. La actriz no tardó en confesar el motivo: “Ahora estoy contenta, ¿sabes por qué? Porque nos ha dicho Manu que si hoy gana, nos lleva de viaje con él”. Una revelación que provocó las risas de todo el equipo.

Eso sí, Manu mantuvo el misterio sobre el destino: “A lo mejor es por el extrarradio de la Comunidad de Madrid, que es muy bonito”, bromeó. Entre carcajadas, el presentador le siguió el juego, mientras Alfred García —también invitado— soñaba en voz alta con que el destino fuera Latinoamérica para hacer una gira.

Incluso Rosa Rodríguez, rival directa de Manu, se sumó a la propuesta viajera: “Si gano yo, también organizo un viaje con mis compañeros”. Con un bote de 1.990.000 euros en juego, las posibilidades son infinitas… aunque esta vez ninguno logró completar el rosco y la promesa quedó, de momento, en el aire.

Lo que está claro es que, gane quien gane, tanto Manu como Rosa ya han acumulado cantidades nada despreciables. El psicólogo, tras 316 programas, se llevaría 196.800 euros si cae en La silla azul, y la coruñesa podría despedirse con 97.200 euros en el bolsillo. Con esas cifras, viaje habrá seguro… aunque falte por decidir si será a un paraíso tropical o a un rincón con encanto del extrarradio madrileño.