Jorge Fernández confiesa el número de concursantes de la Ruleta con las que se ha liado
El mítico presentador, Míster España 1999, se ha convertido en un auténtico referente por su saludable estilo de vida saludable y las publicaciones de la revista Men's Health
Rosa Campos
Es Jorge Fernández, Míster España 1999 y mítico presentador de La Ruleta de la Suerte. En efecto, este concurso de Antena 3 sigue en emisión y genera audiencias más que reseñables a la par que reparte cada día 'dinerito' entre sus concursantes por adivinar los paneles ocultos sobre diferentes temáticas y tirar de la ruleta.
Pues bien, además de ser protagonista en la revista Men's Health por diferentes noticias, entre ellas el hecho de haberse sometido al reto de la revista, Jorge Fernández sorprendió en una entrevista con una confesión. Su estilo de vida saludable le ha convertido en un hombre atractivo permanente.
Ni siquiera el paso de los años, ya tiene 49, le priva de lucir unos abdominales envidiables y de tener un cuerpo espectacular. Lo más importante de todo esto es que se mantiene, al margen del aspecto, realmente sano gracias a su estilo de vida en el que el deporte gana mucho protagonismo.
La erótica confesión de Jorge Fernández
Vayamos al tema. En plena entrevista con la publicación Men's Health, Jorge Fernández ha sorprendido a todos los lectores con una erótica confesión. En la charla le preguntaron si durante los más de 15 años de La Ruleta de la Suerte, alguna concursante conquistó su corazón entre tirada y tirada.
Algo es algo. Jorge Fernández reaccionó con humor a la pregunta y fue sincero: "¡Qué cabrones! En 16 años, una, solo una. Me pilló un poco que si a por el bote, no sé qué, pim pam, una cosa llevó a la otra y ya está", aseguró. "Y no más, no como algunos piensan... que han sido muchas más", añadió.
Consciente de que esta respuesta se haría ya viral añadió. "Cuando vea esto mi novia verás... igual no lo sabe".
