¿Nuevo trabajo para Manu de Pasapalabra? Un invitado se plantea ficharle

Pasapalabra no para en verano. El programa emitido en Antena 3 sigue reuniendo a miles de espectadores cada día en el sofa para presenciar uno de los duelos más igualados de la historia del concurso. Manu y Rosa están haciendo historia gracias a su batalla en el programa presentado por Roberto Leal.

Los dos concursantes han sido capaces de ganarse el cariño de los espectadores gracias a su particular batalla que se está acercando a la cifra 200. La pareja sigue compitiendo con el objetivo de alzarse con el millonario bote que hay en juego en el mítico concurso que hace unos años cambio de cadena.

El premio final del concurso va a superar esta semana la cifra de los 2 millones. Aparte de mostrar una gran conexión con cada uno de los invitados que les ayudan cada día, la gallega y el madrileño han logrado conectar con la audiencia desde el primer programa gracias a su cercanía con el público y por su habilidad con el vocabulario.

¿Cambio de trabajo?

Manu ha vuelto a ser protagonista en Pasapalabra, pero esta vez por una razón que se ha convertido en un clásico. En el último programa de la semana pasada, el madrileño sacó a relucir su facilidad para componer poemas y despidió con unas bonitas estrofas a los invitados.

El veterano concursante ha sorprendido en más de una ocasión con su particular sentido del humor y ha inaugurado una nueva sección en el programa que se da una vez a la semana. En esta ocasión, José Lamuño, Isabel Moreno, Cecilia Gómez y Alfred García han sido los encargados de recibir y escuchar el talento que tiene con la prosa el madrileño. Tras relatar el poema, Roberto Leal ha sugerido a Alfred García que podría contar con él para componer nuevos temas.