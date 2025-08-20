Eurovisión regresa a Viena: la ciudad celebrará el 70º aniversario del festival de la canción

El Festival de Eurovisión volverá a Viena en 2026. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha confirmado que la capital austríaca será la ciudad anfitriona de la 70ª edición del certamen, que se celebrará en el Wiener Stadthalle. La gran final tendrá lugar el sábado 16 de mayo, mientras que las semifinales se disputarán los días 12 y 14 del mismo mes.

Se trata de la tercera vez que Viena organiza el concurso, tras las ediciones de 1967 y 2015, y se une así a la lista de ciudades que más veces han acogido el evento, empatando con Copenhague, Malmö y Estocolmo. El regreso del festival a Austria se produce después de la victoria de JJ en Basilea en 2025 con la canción 'Wasted Love', que dio al país su tercer triunfo en la historia de Eurovisión.

El proceso de selección ha valorado aspectos como la capacidad del recinto, la infraestructura de la ciudad y su experiencia en acoger grandes eventos internacionales. Con multitud de opciones hoteleras, conexiones directas por avión y tren y una amplia oferta cultural, Viena se impuso frente a otras candidatas. Además, se organizará una semana completa de actividades paralelas, entre ellas el Eurovision Village y el Euroclub, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Desde la organización destacan el simbolismo de celebrar en Viena una edición tan especial. “La reputación de la ciudad como una de las más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en el lugar perfecto para acoger el 70º Festival de Eurovisión”, afirmó Martin Green, director del certamen. Por su parte, el director general de la ORF, Roland Weißmann, señaló que “la oferta de Viena es la más atractiva en términos de infraestructura, logística y economía”, mientras que el alcalde Michael Ludwig celebró que el evento se conciba como una fiesta accesible para todos los ciudadanos.

