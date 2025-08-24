El cantante de 'La Ruleta de la Suerte' desvela uno de sus mayores despistes: "No me volverá a pasar"

La Ruleta de la Suerte se ha convertido en uno de los programas con más espectadores de la televisión en España. Al igual que pasa con Pasapalabra, este concurso se emite todos los días a la hora de comer en Antena 3. Su éxito se sustenta sobre tres personas que son las caras visibles del programa: Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla. Además de estos, no debemos olvidar a todo el equipo de producción que hace posible la emisión del concurso.

Todo el mundo ha visto alguna vez un programa matinal que entretiene a la hora de comer con muchos telespectadores intentando resolver los paneles antes que los propios concursantes. Además, el aliciente de poder llevarte el coche si consigues resolver el panel final provoca que mucha audiencia no se despegue del televisor hasta el final cuando ya se engancha con el telediario.

El presentador alicantino lleva desde 2006 al frente de uno de los concursos más emblemáticos de la televisión en España. Un programa que está viviendo una segunda juventud ya que su audiencia no para de crecer cada temporada y son cada vez más los telespectadores los que eligen Antena 3 a la hora de comer para ver cómo los concursantes sueñan con llevarse el coche.

Un gran despiste

Junto al carismático Jorge Fernández se encuentran dos personas que juegan un papel fundamental en el éxito de La Ruleta de la Suerte como son Laura Moure y Joaquín Padilla. La famosa azafata del concurso se encarga de dar la vuelta a las letras acertadas en los paneles por los concursantes mientras que el artista ameniza con sus canciones cada programa. Los tres forman un equipo que permite al programa funcionar a la perfección cada día.

Y es que mucha gente lleva criticando a Joaquín Padilla como cantante de La Ruleta de la Suerte desde su primer día. "Te voy a decir la verdad, a mí me la trae al pairo. En mi móvil tengo teléfonos de artistas top, yo hago un tema de David DeMaría me escribe para darme las gracias y decirme qué dificil porque yo llevo ocho músicos en directo y vosotros solo sois tres. El que sabe de la profesión dice que lo que hago es una putada", confesó el cantante hace un tiempo.

En un programa de esta semana, Padilla, a través de una predicción hecha por el presentador, ha confesado uno de sus despistes comentando: “Ni me ha pasado, ni me volverá a pasar”. El cantante del programa fue preguntado por si alguna vez se había olvidado la guitarra en casa antes de un concierto.