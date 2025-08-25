El nuevo récord de Pasapalabra que solo se había repetido dos veces: "Es una locura"

Todos los programas paran en verano menos Pasapalabra. El programa emitido en Antena 3 sigue reuniendo a miles de espectadores cada día en el sofá para presenciar uno de los duelos más igualados de la historia del concurso. Manu y Rosa ya son historia del programa presentando por Roberto Leal. Los dos concursantes han sido capaces de ganarse el cariño de los espectadores gracias a su particular batalla que está a punto de alcanzar la cifra 200.

La pareja sigue compitiendo con el objetivo de alzarse con el bote millonario que hay en juego en el mítico concurso que hace unos años cambio de cadena. Aparte de mostrar una gran conexión con cada uno de los invitados que les ayudan cada día, la gallega y el madrileño han logrado conectar con la audiencia desde el primer programa gracias a su cercanía con el público y por su habilidad con el vocabulario.

Un nuevo récord

Pasapalabra no sería lo mismo sin los numerosos récords que se han pulverizado a lo largo del programa: concursantes que han superado el centenario, acertar pruebas sin fallo o sumar los máximos segundos posibles para la gran prueba final. Esta semana, el concurso presentado por Roberto Leal se prepara para sumar un nuevo récord a su lista. A pesar de las intentonas de los concursantes para llevarse el Bote, esta cifra ha superado por tercera vez en la historia los 2.000.000 millones de euros.

Hace hoy una semana cuando el premio se volvía a convertir en bimillonario, situándose en 2.002.000 euros. Esta cifra no se veía en el concurso desde la época de Rafa Castaño y Orestes Barbero. El sevillano hizo historia y, desde entonces, puede presumir de haber logrado el premio más alto en la historia de la televisión. Se llevó 2.272.000 euros.

Para este hito nos tenemos que remontar hasta marzo de 2023 cuando Rafa pulverizaba otra marca histórica del programa que no se registraba desde que, en 2006, Eduardo Benito se llevará un bote de 2.190.000 euros. En esta nueva etapa del concurso también se han entregado otros premios bastante altos: Pablo Díaz conquistó 1.828.000 euros y Óscar Díaz, 1.816.000. Manu, Rosa o cualquier concursante que consiga ganar a uno de los dos en la silla azul tendrá ante si la posibilidad de hacer historia en el programa y llevarse uno de los premios más altos de la televisión en España.