10 meses después
Maribel Vilaplana reaparece de manera inesperada en televisión después de su comida con Mazón el día de la DANA
La periodista habló para los micrófonos de DAZN como portavoz del Levante
Kevin Rodríguez
Maribel Vilaplana, la periodista que hace diez meses comió con el president Mazón el día de la DANA ha reaparecido en televisión. Lo hizo en DAZN durante la previa de un partido, como portavoz del Levante.
La periodista fue entrevistada para hablar de cómo afrontaban los granotas el encuentro que les medía ante el Elche en La Liga.
Su aparición en los medios ha provocado multitud de reacciones en redes, donde los usuarios recordaban su comida con el president valenciano mientras perdían la vida más de 200 personas en la mayor catástrofe climática que ha azotado nuestro país.
Además, la entrevista - que como decimos se enmarca en el encuentro entre dos equipo de fútbol - sucede antes de su comparecencia en la Comisión de investigación del Congreso, donde está citada la ahora portavoz de los granotas y Carlos Mazón.
