laSexta
'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada
El Gran Wyoming, con quien coincidió el presentador gallego durante su etapa en 'El intermedio', será el primer invitado
Redacción Yotele
'Salvados' se suma a la semana de estrenos que la semana que viene llenará la parrilla televisiva de novedades y regresos. El programa de laSexta ha lanzado su fecha de estreno y además ha desvelado a su primer invitado.
Para esa primera entrega, que se emitirá el domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas, laSexta aboga por un reencuentro entre Gonzo y el Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'.
El gallego y el humorista se volverán a ver después de seis años, cuando Gonzo abandonó 'El intermedio' para asumir las riendas de 'Salvados' después de que Jordi Évole decidiera dejar el programa.
"Es Chechu para sus amigos pero hace más de 40 años que se transforma y cambia de nombre delante de las cámaras de televisión. El próximo domingo, estreno de temporada con El Gran Wyoming", reza la promo del programa.
- Este es el recorrido urbano por el que pasará La Vuelta en Zaragoza: calles y horario
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- Akouokou vuelve a marear la perdiz
- El Real Zaragoza resiste al dominio del Castellón y suma su primer punto (1-1)
- El entrenador del Ipswich sobre Azón: 'Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo
- Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
- Calero llega a un acuerdo con el Real Zaragoza y sella al fin su marcha a la Cultural
- Uno de los iconos de la Expo renueva su imagen para potenciar su esplendor