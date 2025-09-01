Laura Moure desvela su deseo más íntimo en 'La Ruleta de la Suerte': "Dejarlo así"

La Ruleta de la Suerte es uno de los programas con más espectadores de la televisión en España. Siguiendo los pasos de Pasapalabra, aunque en una franja horaria distinta, este concurso se emite todos los días a la hora de comer en Antena 3. Su éxito se sustenta sobre tres personas que son las caras visibles del programa: Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla.

Además de ellos, no hay que olvidar a todo el equipo de producción que hace posible la emisión del concurso todos los días antes de los informativos de las 15.00 horas. Todo el mundo ha visto alguna vez este programa matinal que entretiene a miles de espectadores a la hora de comer. Muchos de estos intentan resolver los paneles desde casa antes que los propios concursantes.

Uno de los alicientes más jugosos del programa es poder llevarte un coche si consigues resolver un panel final que provoca una subida de la audiencia. Eso sí, para poder ganar el vehículo, tienes que sacar la tarjeta del coche y después adivinar el panel.

Jorge Fernández lleva desde 2006 al frente de uno de los concursos más emblemáticos de la televisión en España. Un programa que está viviendo una segunda juventud ya que su audiencia no para de crecer cada temporada y son cada vez más los telespectadores los que eligen Antena 3 a la hora de comer para ver cómo los concursantes sueñan con llevarse el coche.

Un deseo antes del verano

Junto al carismático Jorge Fernández se encuentran dos personas que juegan un papel fundamental en el éxito de La Ruleta de la Suerte como son Laura Moure y Joaquín Padilla. La famosa azafata del concurso se encarga de dar la vuelta a las letras acertadas en los paneles por los concursantes mientras que el artista ameniza con sus canciones cada programa. Los tres forman un equipo que permite al programa funcionar a la perfección cada día.

Cuando hay fechas señaladas como Carnaval, Navidad o verano, el plató del programa cambia su decorado por completo para meterse más en la estación. El deseo de Laura Moure tiene algo que ver con todo esto. Con el fin de las vacaciones y el comienzo de septiembre, el decorado de La Ruleta de la Suerte también cambia.

Tanto Fernández como Moure han dejado muy claro que van a echar de menos los elementos visuales de esta estación como las sombrillas, las toallas de playa o la arena. "Yo voto por dejarlo así para siempre", ha comentado la presentadora. Al presentador también le ha gustado la idea y ha añadido que "solo sea sustituido en otra época muy especial del programa".