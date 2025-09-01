Roberto Leal felicita en Pasapalabra a Manu y Rosa por su nueva etapa juntos: "Estamos muy felices por vosotros"

Manu y Rosa son una de las parejas televisivas del momento en España. Los dos concursantes de Pasapalabra llevan una eternidad como rivales por llevarse el millonario bote que ganó por última vez Óscar Díaz hace más de un año. La aventura televisiva de los dos concursantes junto a Roberto Leal es seguida a diario por millones de personas en todo el país. Además, existen rumores sobre una grandísima relación personal más allá de la amistad entre el madrileño y la gallega, que nunca se ha confirmado.

Durante la última semana, Manu y Rosa fueron felicitados en directo por Roberto Leal ya que han abierto juntos una nueva etapa en Pasapalabra. El psicólogo madrileño es considerado por muchos el futuro ganador del mítico concurso de Antena 3, aunque todavía no ha sido capaz de acertar las 25 definiciones del bote. Manu ha rozado la victoria en más de una ocasión, pero sus errores le han condenado a seguir buscando el millonario premio.

Además, Manu se ha convertido en un concursante histórico de Pasapalabra ya que lleva más de 300 programas en Antena 3, por lo que solamente le supera Orestes Barbero, actual participante de El Cazador (RTVE). En caso de ganar en algún momento el bote, Manu será el participante ganador con más programas en su haber, ya que cabe recordar que el burgalés perdió contra Rafa Castaño allá por marzo de 2023, cuando ganó 2.272.000 euros.

Por su parte, Rosa ha ido forjando poco a poco su legado en Pasapalabra hasta convertirse en otra concursante histórica. La gallega tuvo serios problemas para seguirle el ritmo a un Manu que la mandaba cada cierto tiempo a la Silla Azul, la incierta prueba que marca la continuidad en el concurso presentado por Roberto Leal. Rosa fue ganando confianza a la vez que el público le cogía cariño hasta darle la vuelta a la tortilla y comenzó a mandar a su rival al todo o nada.

Tanto Manu como Rosa forman desde este lunes parte de la historia de Pasapalabra ya que son la pareja más longeva del concurso. Los concursantes alcanzan los 198 duelos juntos, superando la marca que lograron Rafa y Orestes, y superarán esta semana los 200 programas, tal como ha confirmado Antena 3. Durante este tiempo, Manu ya ha acumulado más de 200.000 euros por los 100.000 de Rosa, la mujer con más programas en la historia de Pasapalabra.

"Muy felices"

Roberto Leal aprovechó un momento del programa para felicitar a los dos concursantes en esta nueva etapa que afrontan juntos. Y es que además de seguir sumando participaciones en Pasapalabra, Manu y Rosa han conseguido superar su punto más débil. Ni el madrileño ni la gallega habían sido capaces en ningún momento de acertar la canción de La Pista a la primera hasta que en las últimas semanas ambos lo han logrado.

"Estamos muy felices por vosotros", afirmó el presentador después de ver durante meses cómo los dos concursantes sufrían de lo lindo para sumar segundos en La Pista, una prueba que adoran los invitados a Pasapalabra.