El estreno de Juanjo Bona en Masterchef: una jota, su paso frustrado por el programa y una aclamada receta con cardo

Juanjo Bona no pierde comba. El aragonés, finalista de la edición 2023 de Operación Triunfo, en la que resultó ganadora la zaragozana Naiara, se ha puesto al frente de los fogones para explotar sus habilidades culinarias al tiempo que descuenta las semanas para iniciar la segunda parte de su gira Tan mayor y tan niño que sumará 9 fechas en 7 ciudades entre el 19 de septiembre y el 31 de enero de 2026. No es una cocina cualquiera. El magallonero es uno de los 16 aspirantes a alzarse con el título de MasterChef Celebrity 10 frente a caras conocidas como como Alejo Sauras, Mala Rodríguez, David Amor, José Manuel Parada, Mariló Montero, Miguel Torres, Torito o Valeria Ros.

No es la primera ocasión en la que bona está en esta tesitura. Hace una década, con 11 años, Bona ya participó en el casting de Masterchef Junior, aunque finalmente no pasó el corte para ser seleccionado. "Me dio mucha pena porque me gusta mucho cocinar, pero la vida me llevó por otro lado y acabé en Operación Triunfo", reconocía Bona. Ya el año pasado fue uno de los invitados del programa en una edición de exteriores para ayudar al equipo que ese día capitaneaba Inés Hernand.

Jordi Cruz le hizo un guiño. "A la segunda va la vencida", dijo el chef en alusión a esa experiencia de hace 10 años. "Me quedé justo aquí -señalando a donde estaba colocado-", recordó Bona. En este tiempo sus habilidades, reconoció, quizás han mejorado algo: "No he practicado mucho desde MasterChef Junior, pero después de mi paso por OT, estoy en un piso y ahí sí que he vuelto a cocinar".

También tuvo palabras para aquel niño que tuvo que lidiar con la frustración: "Le diría, no llores, vas a conseguir todo lo que estabas soñando, tanto como el cante como con la cocina".

Una jota y unos fingerfoods

Poco le costó al zaragozano arrancase con una jota y al recordar su paso por "el mejor programa de la televisión, Jotalent [de AragónTV]," entonó unos versos de Lo que nuestra jota vale que le granjearon el aplauso de sus compañeros y rivales.

Tras las presentaciones, llegó el tiempo de mostrar las dotes culinarias. La primera apuesta de Bona fue Mi cardo de bienvenida. "Era la primera vez que cocinaba cardo, he hecho una crema de verduras, lo he rebozado con mango y lo he caramelizado con mantequilla y tofe vuelta y vuelta; espero que os guste", presentó el plato.

Plato elaborado por Juanjo Bona en Mastercherf / TVE

El veredicto fue unánime para el jurado para estos fingerfoods. "Es todo rico, ambicioso y divertido", le dijo Cruz; "está muy rica la crema y está muy bien frito", aportó Pepe Rodríguez. "Yo soy defensor absoluto de mi tierra, de mis tradiciones y por supuesto de la comida de allí, así que muy feliz; voy a por todas", cerró Bona.

De momento, el de Magallón va por el buen camino. Superó también la prueba de equipo y aguantará, al menos, un programa más.