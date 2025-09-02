Miguel Ángel Revilla sentencia a 'La Revuelta': "Soy de fidelidades absolutas"

Miguel Ángel Revilla es la persona que más veces ha acudido al plató de televisión de 'El Hormiguero'. El político de Cantabria ha concedido una entrevista al medio 'Vanitatis' para desvelar cómo es Pablo Motos en distancia corta, debido a que ayer el presentador de Atresmedia cumplió 60 años y el medio se interesó en conocer más detalles de él.

El expresidente de Cantabria conoce a todo el equipo de 'El Hormiguero' a la perfección, ya que es como su segunda casa. A pesar de la irrupción de 'La Revuelta' en Televisión Española, Revilla tiene claro que no acudirá al espacio presentado por David Broncano.

"Yo soy de fidelidades absolutas", sentenció. El cántabro reveló que no paran de llamarle para que vaya un día: "No te quiero contar las llamadas que yo he tenido… Me han movilizado".

Revilla señala que "les tengo que decir que, si me conociesen un poco, sabrían que yo sería incapaz de, en el mismo horario, hacerle competencia". Además, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza acudir a 'La Revuelta'.

Sin embargo, el expresidente de Cantabria destapa que nunca ha hablado sobre este tema con el presentador de 'El Hormiguero'. Aunque, es una cuestión que no hace falta ni debatir con él.

"En el mismo horario que está el otro programa, yo no iría nunca. Nunca me ha pedido que no vaya, pero también sé que no le gustaría", comenta a 'Vanitatis'.

Sobre sus visitas a 'El Hormiguero', Revilla confirma que tiene una relación muy estrecha con el presentador valenciano: "Nos compenetramos tanto que no necesitamos guion de nada. O sea, no solo no necesito guion, sino que además estamos sentados los dos, sin dormirnos ni nada, y se nos hace corto el programa. A los dos, a él y a mí".

Esta pasada noche, 'El Hormiguero' empezó su vigésima temporada y aspira a mantener su liderazgo en la franja nocturna de lunes a jueves. Aunque, son conscientes que no será una temporada sencilla después de la irrupción de 'La Revuelta'.