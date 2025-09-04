Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte, muy contundente con el futuro de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero?"

El escritor visitó el programa de Pablo Motos y analizó la actualidad política con algunos vaticinios

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Arturo Pérez-Reverte visitó anoche 'El Hormiguero' y como suele ser costumbre, habló durante su entrevista sobre Pedro Sánchez: "Hace un año dijímos aquí que era capaz de vender a su madre y entregar a la nuestra, pues ahora ya está vendiendo a su abuela".

El escritor de Alatriste ha confesado que "ya no me fascina, ahora quiero estudiar a otro, pero no se va a ir, ¿dónde va a ir?", se ha preguntado y ha contestado muy contundente: "¿Se va a ir a trincar como Zapatero? No hay arroz para tanto pollo".

Desde el punto de vista de Pérez-Reverte Pedro Sánchez aguantará todo lo que pueda en el Gobierno y además, ha asegurado que se mantendrá en la oposición si PP y Vox obtuvieran mayoría porque "le ha tomado la medida a España".

Pero el invitado también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias, fundador de Podemos, confesando que "en lo personal no me cae bien, ni yo a él tampoco".

Además, la teoría del escritor es que Iglesias "quiere vengarse, primero de Yolanda, pero ella se suicida sola con dejarla hablar" y que "Sánchez es su objetivo principal, le quiere matar politicamente".

Para ello, Pérez-Reverte cree que el ex vicepresidente "esperando a crear un liga antifascista que nos va a salvar de la ultraderecha" cuando PP y Vox lleguen a la Moncloa, presentándose como única alternativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
  2. Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
  3. Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
  4. El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
  5. Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
  6. ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
  7. ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
  8. ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?

Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"

Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"

El PIB aragonés crece casi un 3 % en el segundo trimestre de 2025

El PIB aragonés crece casi un 3 % en el segundo trimestre de 2025

Reparados los daños provocados por las tormentas de junio en la carretera A-1506, entre Letux y Herrera de los Navarros

Reparados los daños provocados por las tormentas de junio en la carretera A-1506, entre Letux y Herrera de los Navarros

Recta final de la temporada del Kiosco de las Letras: podcast en directo, cine, una nueva 'Reading Party' y talleres de arte

Recta final de la temporada del Kiosco de las Letras: podcast en directo, cine, una nueva 'Reading Party' y talleres de arte

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

El Real Zaragoza no contará con Valery contra el Valladolid

El Real Zaragoza no contará con Valery contra el Valladolid

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

La Harinera de Casetas comienza su transformación: contará con una biblioteca, una sala polivalente y un auditorio en 9 meses

La Harinera de Casetas comienza su transformación: contará con una biblioteca, una sala polivalente y un auditorio en 9 meses
Tracking Pixel Contents