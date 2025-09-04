Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva temporada

'De viernes' anuncia el regreso bomba de Rocío Flores y la vuelta de Montoya a la televisión

El programa estrena nueva temporada mañana con nuevos colaboradores

'De viernes'

'De viernes' / TELECINCO

Redacción Yotele

Tenerife

'De viernes' estrena mañana a las 22:00 horas su nueva temporada en Telecinco. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona regresa con Rocío Flores y Montoya como potentes invitados.

Además, Lydia Lozano será otra de las entrevistadas y posteriormente se unirá al equipo de colaboradores, tal y como oficializó Telecinco con este anuncio.

Rocío Flores vuelve a la cadena tras años alejada del foco mediático. La hija de Antonio David protagonizará el primer scoop de la temporada después de dos años sin estar en un programa.

Además, Montoya también regresará a Telecinco después de meses sin pisar los platós después de su icónico paso por 'La isla de las tentaciones' y después de llegar a la final de 'Supervivientes'.

El equipo de colaboradores de 'De viernes' estará formado principalmente por Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y su última incorporación, Lydia Lozano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
  2. Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
  3. Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
  4. El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
  5. Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
  6. ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
  7. ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
  8. ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?

Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"

Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"

El PIB aragonés crece casi un 3 % en el segundo trimestre de 2025

El PIB aragonés crece casi un 3 % en el segundo trimestre de 2025

Reparados los daños provocados por las tormentas de junio en la carretera A-1506, entre Letux y Herrera de los Navarros

Reparados los daños provocados por las tormentas de junio en la carretera A-1506, entre Letux y Herrera de los Navarros

Recta final de la temporada del Kiosco de las Letras: podcast en directo, cine, una nueva 'Reading Party' y talleres de arte

Recta final de la temporada del Kiosco de las Letras: podcast en directo, cine, una nueva 'Reading Party' y talleres de arte

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

El Real Zaragoza no contará con Valery contra el Valladolid

El Real Zaragoza no contará con Valery contra el Valladolid

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

Directo | Txema Indias hace balance del mercado de fichajes del Real Zaragoza

La Harinera de Casetas comienza su transformación: contará con una biblioteca, una sala polivalente y un auditorio en 9 meses

La Harinera de Casetas comienza su transformación: contará con una biblioteca, una sala polivalente y un auditorio en 9 meses
Tracking Pixel Contents