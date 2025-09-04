Rosa se convierte en leyenda de Pasapalabra al ser la primera mujer bicentenaria: “Nunca lo imaginé”

Rosa es historia de Pasapalabra. La concursante gallega ha celebrado su programa número 200 en el concurso presentado por Roberto Leal. Se trata de todo un hito para la gallega, que se ha convertido en la primera mujer en la historia en ser bicentenaria.

"Momento histórico para ti, momento histórico para todos los que formamos parte de Pasapalabra. Eres la primera concursante que llega a los 200 programas, ya fuiste la primera en alcanzar la cifra de los 100", analizaba Roberto Leal antes de que la gallega afrontase un día más el duro desafío del bote frente a Manu.

Rosa ha vivido un difícil camino hasta alcanzar los 200 programas y convertirse en una de las concursantes más queridas que han pasado por el plató del concurso de Antena 3. Durante sus primeras apariciones fue superada con facilidad por un Manu que tenía mucho rodaje frente a las cámaras y tuvo que enfrentarse en alguna que otra ocasión a la Silla Azul.

A base de trabajo y una excelente habilidad con el vocabulario, Rosa le dio la vuelta a la dinámica hasta reivindicarse como una candidata a llevarse un bote que ya supera los dos millones de euros. La gallega, profesora de formación, también ha ido sumando dinero a su bote personal rozando ya los 100.000 euros.

Emocionante discurso

Tras la felicitación de Roberto Leal en directo, Rosa tomó la palabra emocionada y recordó todo lo que hay detrás de un concursante de Pasapalabra con 200 programas a sus espaldas.

"Siento cosquillitas en el estómago. Una de las cosas que más me gusta en la vida es soñar, pero la verdad que llegar hasta aquí nunca se me había pasado por la cabeza. Al final cuando estás aquí, trabajas día a día para seguir mejorando, pero es una cosa increíble", afirmó en primer lugar la gallega.

Y es que la vida de Rosa ha cambiado por completo tras su llegada a Pasapalabra. "Este programa hace mucho bien. Estoy feliz de poder formar parte de la historia de Pasapalabra", sentenció la profesora antes de dedicarle el hito a toda su familia.

"Llegar aquí es mucho trabajo personal porque hay mucho trabajo detrás, pero para poder llegar hasta aquí necesitas unas circunstancias que te acompañen porque sino es imposible. "Mi familia ha hecho un esfuerzo muy grande, me han inculcado unos valores que me empujan muchísimo. Se lo dedico a mis padres y a mis hermanos que nos queremos muchísimo", afirmó con la voz temblorosa antes de tener un guiño con la audiencia que le apoya desde la distancia todos los días.