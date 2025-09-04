Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', vuelve a juicio por una presunta agresión sexual en Gran Canaria

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado para el próximo miércoles, 10 de septiembre, el juicio contra el exconcursante de La isla de las tentaciones Suso Olivares por la presunta agresión sexual a una menor, de 17 años, en el baño de una discoteca del sur de Gran Canaria. El participante, que se presentó como tentador en la cuarta edición del programa, se enfrenta a una pena de once años de cárcel acusado de violar a la joven turista, grabarla desnuda y después chantajearla.

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que la víctima acudió al pub Energy, situado en el Centro Comercial Puerto Rico, el 30 de abril de 2018 en compañía de otras personas de su entorno. Allí conoció al televisivo y a un amigo de este, identificado con las iniciales M. L. B., con los que estuvo bailando buena parte de la noche.

Entre las tres y las cuatro de la madrugada, sostiene esta parte, M. L. B. aprovechó que la denunciante se dirigía al aseo de caballeros para seguirla y agredirla sexualmente, supuestamente ignorando las "reiteradas ocasiones" en las que esta le pidió que cesara.

Condenado por maltrato

El Ministerio Público mantiene que después de salir del baño, Suso Olivares decidió empujarla al aseo de mujeres, para después cerrar la puerta, quitarle la ropa y forzarla de igual forma. Según el documento de conclusiones provisionales, el acusado sacó su teléfono móvil en el transcurso de la agresión para grabar a la menor, quien le pidió que parase, y solo accedió a borrarlo a cambio de que le practicara una felación en contra de su voluntad.

La víctima no ofreció resistencia debido a la situación de shock en la que se encontraba y a la superioridad física del agresor, añade la Fiscalía. Por último, los encausados abandonaron el establecimiento, sin que conste que hubiera un acuerdo entre ambos para la comisión de los supuestos hechos.

No es la primera vez que el exconcursante de La isla de las tentaciones pisa los juzgados. Esta vista se ha suspendido en dos ocasiones y el televisivo cuenta, por otra parte, con una condena previa del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por maltratar a su novia en noviembre de 2023.

Suscríbete para seguir leyendo