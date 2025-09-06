'Hablando en plata'
Antena 3 confía en Sonsoles Ónega para tumbar a 'De viernes' antes de 'La Voz'
La presentadora se pone al frente de 'Volver a empezar', un nuevo especial contra el edadismo.
Redacción Yotele
Antena 3 confía en Sonsoles Ónega para recuperar el liderazgo de la noche del viernes. La cadena vio cómo anoche 'De viernes' se llevaba la medalla de oro gracias al fichaje de Lydia Lozano, la confesión de Montoya y las duras declaraciones de Rocío Flores.
La próxima semana, Sonsoles se pondrá al frente de este nuevo especial de 'Hablando en plata', que llevará por título 'Volver a empezar' y se estrenará a las 22:00 horas.
Este nuevo especial abordará la soledad no deseada que sufren los mayores después del divorcio, la jubilación, la viudedad o la emancipación de los hijos.
En el programa, Sonsoles Ónega dará voz a "mujeres y hombres que un día se sintieron solos, pero decidieron volver a empezar". Unas palabras cargadas de realidad y envueltas en motivación para todos aquellos que, como ellos, buscan una nueva vida.
Esta nueva entrega reunirá los testimonios de Eugenia, que relata que "Nunca me imaginaba que me iba a sentir tan sola; Arturo, que afirma que "llegó a pensar que ya no valía nada"; y Marival, quien entre lárgrimas recuerda aquella época en la que se dijo: "¿Ahora que hago yo? ¿Qué es de mi vida?".
Este tipo de especiales se emiten de manera esporádica en Antena 3 sin un período determinado, por lo que lo más probable es que 'La Voz' acabe ocupando el hueco de la quinta noche semanal más pronto que tarde.
