Mariló Montero protagoniza la entrevista más tensa de David Broncano en La Revuelta: "Ideología de izquierdas..."

David Broncano volvió este lunes a Televisión Española con la segunda temporada de La Revuelta. El programa contó en su estreno con la Brigada BRIF de Laza (Galicia) como invitada, en homenaje a todos los bomberos forestales que han combatido contra los incendios este verano. El programa cosechó excelentes resultados de audiencia quedando muy cerca de su principal competidor, El Hormiguero de Pablo Motos, y tanto espectadores como usuarios en redes aplaudieron este buen arranque.

No obstante, el segundo programa de la temporada ha dado un giro radical. Además de presentar a la actriz Candela Peña como nueva colaboradora y de la visita de Jorge Ponce, Broncano sorprendió a todos con una invitada inesperada: la periodista Mariló Montero, quien ha protagonizado una de las entrevistas más tensas de la historia del programa en su etapa en TVE.

Polémica en directo

Montero, quien acudió a La Revuelta como concursante de la nueva edición de MasterChef Celebrity, aprovechó su paso por La Revuelta para pronunciarse sobre el rumbo tomado por Televisión Española bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que desató una fuerte polémica en plató con réplicas a la presentadora incluso por parte del público.

La periodista, también colaboradora de Espejo Público en Antena 3, reaccionó a un comentario de Broncano sobre Ana Rosa Quintana --quien aseguró que no le parecía justo que el jienense tuviera un programa en TVE-- y defendió la necesidad de una mayor pluralidad: “Vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado. Debería haber más libertad de opinión”.

Montero fue más allá y señaló directamente a la programación de TVE. “Por la mañana, ideología de izquierdas; por la tarde, más izquierda; y por la noche, todavía más izquierda”, indicó. A su juicio, al tratarse de una cadena pública, no debería existir un sesgo político.

Por su parte, Broncano recordó que en un inicio rechazó su fichaje por TVE porque quería seguir en Movistar+, algo que Montero puso en duda en plena entrevista.

La tauromaquia, otro choque

La tensión subió de nuevo cuando la presentadora defendió abiertamente la tauromaquia, como ejemplo de esa pluralidad. “Son cultura de España. Los toros son un arte que gusta a mucha gente y deberían tener espacio en una cadena pública”, afirmó la ex mujer de Carlos Herrera.

Sus palabras provocaron abucheos por parte del público, y Broncano respondió con firmeza, dejando clara su postura al respecto: “Soy antitaurino, pero puedo hablar del tema. Si os gusta, os gusta, pero el animal está siendo maltratado”.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

Pese a los chistes de Grisón y Ricardo Castella para rebajar la tensión, el diálogo entre la presentadora y el cómico, cargado de réplicas y silencios incómodos, convirtió la entrevista en uno de los momentos más incómodos y comentados de la temporada.