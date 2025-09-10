Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley
- Bakis no sale de la rampa de salida
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura