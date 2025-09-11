Rosa, a punto de quedar eliminada de Pasapalabra: “Es la mejor Silla que he hecho”

Rosa y Manu continúan con su particular duelo en la nueva temporada de Pasapalabra, el concurso de televisión presentado por Roberto Leal en Antena 3, que continúa siendo un éxito de audiencia. La sana rivalidad entre Manu y Rosa contribuye a esta buena marcha del programa. Ambos protagonizan cada tarde espectaculares roscos en los que cada segundo cuenta y cualquier fallo puede marcar la diferencia.

Hasta el momento, muy pocos han conseguido hacerles sombras, aunque siempre existe el riesgo de que uno de los dos quede eliminado para participar en el programa en la Silla Azul que se disputa al principio de cada emisión para dar la oportunidad a nuevos aspirantes de medirse contra estos dos grandes figuras que son ya parte de la historia del programa.

Esto es, precisamente, lo que ocurrió en el programa de este miércoles, 10 de septiembre. Roberto Leal ha repetido tres veces el nombre de Rosa al darle la bienvenida a su programa 205 en Pasapalabra y ha sido porque ha dejado al plató al borde del infarto en la Silla Azul. La concursante gallega ha estado a punto de quedar eliminada y en la peor situación: cometiendo el primer fallo de la prueba, incluso antes que el aspirante.

Momento en el que el aspirante se pone por delante de Rosa en la Silla Azul. / ANTENA 3

La felicitación

Tras salir airosa, había mucha expectación por conocer su reacción y saber cómo había vivido un momento tan complicado. Ha sido entonces cuando Rosa ha querido mandar un mensaje al aspirante, Jon Ander, que ha sido el otro gran protagonista de una Silla Azul tan tensa como inolvidable. La concursante ha destacado lo bien que ha jugado: “No sólo las palabras que ha sacado, sino la seguridad, la templanza y el aplomo”.

Rosa ha dado la enhorabuena al aspirante y, de paso, ha puesto en valor cómo ha sido capaz de salvar esa bola de partido. “Creo que es la mejor Silla que he hecho, por todo, en el conjunto entero”, ha asegurado.

Y es que no es fácil medirse a ua bicentenaria de Pasapalabra como Rosa, y los nervios siempre juegan en contra de quienes debutan por primera vez en el programa.