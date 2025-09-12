Pepa Bueno responde a Mariló Montero tras su polémica en 'La Revuelta': "Y tú, ¿eres sanchista?"

La periodista Pepa Bueno visitó ayer el programa La Revuelta de TVE como invitada y conversó con David Broncano sobre la tensa entrevista que el cómico mantuvo el pasado miércoles con la presentadora Mariló Montero, que se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la televisión en España esta semana.

Broncano recordó a Pepa Bueno las palabras que la también concursante de Masterchef Celebrity tuvo sobre la presentadora de la segunda edición de los informativos de TVE. "Lo primero que dijo es que toda la programación de TVE está escorada hacia posiciones de izquierda. Entre otras, el telediario", explicó Broncano.

El presentador replicó en ese momento que Pepa Bueno era una "excelente profesional", algo a lo que Mariló Montero contestó de forma contundente: "Es buena periodista, pero es muy sanchista".

Reflexión sobre las etiquetas

Bueno respondió con resginación: "¿Y qué hacemos con eso?... Y tú, ¿eres sanchista?", preguntó a David Broncano, quien contestó de forma clara y tajante que él no se considera sanchista. La periodista quiso zanjar la cuestión con una reflexión sobre las etiquetas: "¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás?".

Para Pepa Bueno, el trabajo de los periodistas tiene una "ventaja enorme" y es que "es público y se ve. El de todos. El tuyo, el de quien te critica... Y el público es muy inteligente". Un comentario que levantó una gran ovación.

"Podemos estar enredándonos para defendernos de las etiquetas que unos y otros nos ponen. O nos concentramos en pasarlo bien, en casa, en el trabajo...", concluyó la periodista, que confesó que a ella le apasiona lo que hace: "Me gusta la información y hacerlo bien".