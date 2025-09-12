"Me pagan para que me muera en directo", Simón Pérez y Silvia Charro confiesan el calvario que viven en las redes por la droga

En 2017 Simón Pérez y Silvia Charro saltaron a la fama por un vídeo hablando sobre hipotecas a tipo fijo en el que ambos aparecían bajo el efecto de las drogas. Ellos lo negaron, pero nadie les creyó. El vídeo se volvió viral, ellos perdieron sus trabajos y la bola empezó a rodar.

Desde ese momento, la vida les cambio. Este simple tropiezo derivó en una espiral de degradación en internet el que ambos aceptan retos a cambio de dinero. Estos incluyen desde actos vejatorios, como beberse su propia orina o hacerse tatujes en zonas íntimas, hasta el consumo de estupefacientes en directo.

Los protagonistas de esta historia acudieron el jueves al plató de 'Espejo Público' para hablar del calvario que están viviendo en el programa que presenta Susanna Griso. La plataforma donde emitían los directos, Kick --la misma en la que se produjo la muerte en directo de un 'streamer' francés--, les ha expulsado debido al tipo de contenido que realizaban con algunos episodios donde Simon llegaba casi hasta el delirio por el consumo de estupefacientes.

Hasta 15 gramos diarios

“En una de las plataformas, los usuarios me ofrecían mil euros si me metía dos gramos de cocaína de golpe. Hay estudios que dicen que con dos gramos te mueres de sobredosis. Y ellos insisten: ‘Venga, hazlo, te pagamos’. La mayoría quiere que me muera en directo”, ha revelado Simón, quien ha asegurado haber llegado a consumir hasta 15 gramos diarios, lo que supone un coste de unos 800 euros.

Las consecuencias físicas ya son visibles: heridas en la cara y el cuerpo, llagas, síntomas que según el propio Simón los médicos asocian a una fase terminal. “Hace dos meses me dijeron que me quedaba un año de vida. Ahora dicen que, con lo que tengo, quizá sean solo semanas".

Silvia, su novia: “Verlo seis días sin dormir es insorportable”

Silvia Charro, quien compartió fama y caída con Simón, ha explicado que ella está limpia desde 2019 y que su vida en pareja está "destrozada". Simón ha intentado entrar en una clínica de desintoxicación varias veces sin éxito.

“Él puede pasarse seis días sin dormir. Yo ya no aparezco en sus directos porque estoy completamente en contra. Esto nos ha arruinado como pareja, como familia, como personas”, aseguró Charro, quien reconoce llevar un tiempo separada de él.

Los españoles Silvia Charro y Simón Pérez, en un directo en el que consumen droga. / KICK

Además, ha confesado que el hijo adolescente de Simón, de solo 14 años, ha presenciado la degradación en clips y redes sociales de su padre: “Me dijo: papá, fúmate un porro si quieres, pero no te metas coca, que te vas a morir". “Es uno de los principales motivos por los que quiero dejarlo”, ha reconodio Pérez

El instante más intenso de la entrevista ha sido cuando Susanna Griso se ha enterado de cómo los donadores anónimos consiguen proporcionarle cocaína a Simón. Muchas veces sin que él lo requiera, le mandan al camello a casa. “Qué mierda de sociedad es esta, pero quién puede hacer algo así”, ha proferido Griso. La periodista ha confesado que esta ha sido una de las entrevistas más difíciles que ha realizado en su carrera.

El caso de Simón Pérez recuerda a la trama del episodio "Common People" de la Temporada 7 de Black Mirror, donde una pareja, Mike y Amanda, se ve forzada a participar en pruebas peligrosas y degradantes para cubrir los gastos médicos de ella.