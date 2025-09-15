La semana negra de Rosa en Pasapalabra: "Salve una bola de partido"

Arranca una nueva semana en Pasapalabra. El programa presentado por Roberto Leal acumula uno de los botes más altos de la historia con Rosa y Manu batiéndose en un duelo que ya se puede catalogar como histórico. La sana rivalidad entre los dos concursantes ayuda mucho a esta buena marcha del programa. Ambos protagonizan cada tarde espectaculares roscos en los que cada segundo cuenta y cualquier fallo puede marcar la diferencia.

Hasta el momento, muy pocos han conseguido hacerles sombras, aunque siempre existe el riesgo de que uno de los dos quede eliminado para participar en el programa en la Silla Azul que se disputa al principio de cada emisión para dar la oportunidad a nuevos aspirantes de medirse contra estos dos grandes figuras que son ya parte de la historia del programa. Rosa vivió una situación similar la semana pasada pero la consiguió solventar para seguir aumentando su número de participaciones.

La gallega es historia de Pasapalabra. Rosa celebró a comienzos de este mes de septiembre su programa número 200 en el concurso presentado por Roberto Leal. Se trata de todo un hito para la gallega, que se ha convertido en la primera mujer en la historia en ser bicentenaria. "Momento histórico para ti, momento histórico para todos los que formamos parte de Pasapalabra. Eres la primera concursante que llega a los 200 programas, ya fuiste la primera en alcanzar la cifra de los 100", analizaba Roberto Leal antes de que la gallega afrontase un día más el duro desafío del bote frente a Manu.

Una semana al borde del abismo

Nadie duda del talento y nivel de Rosa. Durante estos programas, la gallega ha demostrado su saber estar e inteligencia para alcanzar una cifra que apunta a colarse entre las mejores concursantes de la historia del programa. A pesar de su trayectoria, la concursante vivió la semana pasada cinco de sus peores días en el concurso. La gállega se estancó en la silla azul y estuvo a punto de decir adiós al programa.

Fueron cinco programas complicados sobre todo el del pasado miércoles cuando estuvo a punto de quedar eliminada tras fallar la primera palabara en la silla azul anttes que Jon Andar, aspirante extraordinario y que estuvo a punto de propiciar un relevo en el programa.