Máxima preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche: "Lloradita"

Cristina Pedroche ha estado durante dos meses desaparecida por completo. La presentadora de televisión decidió poner un punto y seguido a su vida en redes sociales tras el nacimiento de Isai, su segundo hijo con Dabiz Muñoz. Pedroche decidió apartarse del resto del mundo al recibir un montón de críticas y odio en 2023 cuando compartió en su perfil de Instagram varias publicaciones con su hija, Laia, de tan solo unos días de vida.

Después de haber anunciado a través de una bonita publicación su regreso a redes sociales, Cristina Pedroche ha vuelto a preocupar a todos sus seguidores con un enigmático mensaje en el que se presupone que no está bien de salud.

La colaboradora de Zapeando ya dejaba caer hace unos días que el post parto le estaba haciendo pensar y recordar tiempos del pasado. "No puedo decir que ahora no tenga miedos porque no sería verdad, pero me estoy enfrentando a la oscuridad que tiene a veces el posparto de otra manera muy distinta", escribió en otro post de Instagram en el que se la puede ver caminando por un parque con un carrito de bebé.

Cristina Pedroche también admitió que está viviendo un proceso de transformación antes de regresar a su puesto de trabajo en la televisión. Uno de los cambios que ya ha anunciado es sin ninguna duda el vestuario. La presentadora de las Campanadas es admirada por mucha gente del mundo de la moda.

"Os juro que no sé si sabré volver al maquillaje, a los vestidos o ropa ajustada, tacones, pelo suelto y peinado…Es que ya solo quiero ir vestida con ropa ancha, cómoda", sentenciaba antes de amitir que se está preparando para volver al trabajo.

Sin embargo, la preocupación creció este lunes entre todos sus seguidores cuando Pedroche publicó una story con los ojos llorosos. "Hoy está siendo un día complicado, no me estoy sintiendo muy bien... Es que parece que no llego a todo... bueno en realidad no llego... y al final siento que lo hago todo como puedo y no como quiero... y eso mentalmente me cuesta. Pero lloradita y a seguir", concluyó la presentadora que recibió el apoyo de muchos amigos y familiares.

Cristina Pedroche ha preocupado a todos sus seguidores / CRISTINA PEDROCHE

Efluvio telógeno agudo

Cabe recordar que Cristina Pedroche también ha compartido con su seguidores que está sufriendo efluvio telógeno tras el parto. "Ni dos meses de postparto llevo y ya se me empieza a caer el pelo. Esta vez no me lo tomo tan mal porque sé que luego vuelve a crecer", confirmó junto a una foto con su pelo en el suelo.

El pelo de Cristina Pedroche en el suelo / CRISTINA PEDROCHE

Tal como explica el doctor Sergio Vañó Galván, el "efluvio telógeno agudo es una alteración del ciclo de crecimiento del pelo que produce una caída del cabello muy llamativa durante un período de tiempo limitado en el tiempo y reversible".