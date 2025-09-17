Quién es Olivia Bay, la nueva concursante de Operación Triunfo que arrasó en el casting de Zaragoza

Operación Triunfo 2025 ya ha comenzado y Aragón no ha logrado colar ningún concursante que coja el relevo de Juanjo Bona y Naiara Moreno, ganadora de la edición de 2023. Tras una última prueba para decidir quién entraba finalmente en la Academia, ya se conocen a los 16 concursantes que competirán por alzarse con un triunfo que te cambia por completo la vida profesional.

Una de las concursantes de las que está hablando todos los fans de Operación Triunfo en redes sociales es Olivia Bay, una joven de 19 años que inició su carrera en el talent show de Amazon Prime Video en Zaragoza. La madrileña convenció a Noemí Galera y al resto del jurado en el casting realizado en el pabellón universitario de la capital aragonesa a mediados de mayo.

"Me he presentado al casting de 2025 porque he estado viendo las anteriores ediciones y tengo la edad perfecta y el talento. Estoy muy contenta de haber pasado. Operación Triunfo para mí es libertad, hacer lo que tú quieres, ser tú mismo. Entrar en la Academia sería otro mundo", afirmó Olivia Fernández en declaraciones a Operación Triunfo tras superar la primera fase en Zaragoza.

Estudios en Londres y estilo pop

Olivia Bay ha demostrado en las diferentes pruebas que su estilo musical es el pop. Además, la joven madrileña hace unas actuaciones muy sorprendentes tras haber completado sus estudios en teatro musical en Londres. La artista en ciernes también habla a la perfección el inglés, un punto muy a favor en la Academia de Operación Triunfo.

Durante la Gala O que definía los 16 concursantes que entraban en la Academia, Olivia Fernández eligió intepretar la canción 'Break Free' de Ariadna Grande despertando muchas críticas de los fans que argumentaban una mala elección de la melodía. El vídeo no tardó en hacerse viral en redes sociales donde la propia madrileña ya acumula 30.000 seguidores en Instagram sin haber dado un solo paso en la Academia.

Así es Olivia

Para intentar involucrar aún más a los fans, Operación Triunfo ha realizado en las últimas horas una serie de entrevistas con los nuevos concursantes, entre los que está Javi Crespo, ganador de La Voz de 2022. "Me encantaría compartir el escenario con Judith y cantar Ariana Grande porque nuestras voces son parecidas, pero con timbres distintos", afirmó.

Por otro lado, la propia Olivia ha querido compartir detalles de su vida personal con sus seguidores de TikTok como su palabra favorita (heavy), su fruta favorita (mango) y su persona favorita (su hermano).