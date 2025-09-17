Roberto Leal pide perdón a Bunbury tras la actuación de Juanra Bonet en Pasapalabra: "Es muy de karaoke"

Enrique Bunbury se ha convertido de forma involuntaria en uno de los protagonistas de la semana en Pasapalabra. El cantante aragonés, que dará este sábado 20 de septiembre a las 21.00 horas en el Príncipe Felipe de Zaragoza un concierto, se ha colado en el concurso con más audiencia de la televisión en España. Tal ha sido el impacto que ha tenido el excantante de Héroes del Silencio que Roberto Leal ha tenido que pedirle disculpas tras una respuesta de Juanra Bonet.

La prueba de La Pista volvió a dejar uno de los momentos que se recordarán durante semanas en Pasapalabra. Manu y Rosa volvieron a quedar en un segundo plano en el desarrollo de la prueba que más les gusta a todos los invitados. Juanra Bonet regresaba al plató del concurso de Antena 3 para ayudar a Rosa, que venía de una mala semana en Pasapalabra con visita a la Silla Azul tras una dura derrota ante Manu en el Rosco.

En una prueba musical como La Pista, Juanra Bonet tenía ventaja sobre su rival Ana Álvarez para darle segundos vitales a Rosa. Y es que el presentador tiene un pasado muy artístico tras presentar La Voz Kids o concursar en Tu cara me suena 11 donde se alzó como ganador.

Bajo la pista '1990', Álvarez y Juanra Bonet tenían que adivinar cuál era la canción elegida por la dirección del programa. El presentador no le dio ninguna opción a la actriz que quedó completamente boquiabierta cuando pulsó el botón al instante. "Esta es muy de karaoke. Es muy divertida cantarla en un karaoke porque tarda mucho la letra en entrar", comenzó Bonet a tararear la mítica canción de 'Entre dos tierras' de Héroes del Silencio en tono irónico.

"Nuestras disculpas"

La imitación de Juanra Bonet de Enrique Bunbury hizo llorar de risa al propio Roberto Leal. "Nuestras disculpas a Bunbury y a todo el grupo de Héroes del Silencio por este tributo", afirmó el presentador de Pasapalabra antes de regalarle a Bonet el libro del programa por haber acertado la canción. "Lo has sacado a la primera por lo que te llevas el libro", concluye.

Cabe recordar que Pasapalabra está viviendo un duelo histórico desde hace meses entre Manu y Rosa. La gallega, bicentenaria, está viviendo un pequeño bache en los últimos programas mientras que el madrileño sigue su largo camino hacia un bote que ya supera los 2.122.000 euros.