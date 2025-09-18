Mónica Marchante revela lo que ocurrió entre Susana Guasch y Luis Enrique: "Me da un poco de pena"

El Paris Saint-Germain ha iniciado la Champions League como vigente campeón y gran favorito para revalidar el título. El equipo de Luis Enrique conquistó su primera 'Orejona' tras golear al Inter de Milán (5-0), en una final en la que los parisinos dominaron de principio a fin sin dejar opción alguna al conjunto italiano.

Tras el pitido final, el entrenador español atendió a los micrófonos de Movistar+ para charlar con Mónica Marchante, Álvaro Benito y Susana Guasch. El asturiano llegó pisando fuerte: "Vengo por Mónica ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...".

La periodista decidió no quedarse callada y contestó a Luis Enrique, mientras se marchaba a celebrarlo con sus jugadores y staff: "Con él, no faltan los palos. Siempre tiene preparado el dardo". En España se habló más de este momento de tensión que de la propia victoria del Paris Saint-Germain.

En su primer partido como campeón de Europa, el PSG volvió a arrasar a un equipo italiano. El conjunto de Luis Enrique pasó por encima del Atalanta y consiguió una contundente victoria por 4-0 tras los goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. El técnico español ha vuelto a innovar al ver la primera parte del encuentro desde la grada.

Qué paso

Hace unas semanas, Mónica Marchante atendió a SPORT en el FesTVal de Televisión de Vitoria-Gasteiz para revelar qué sucedió realmente entre Luis Enrique y Susana Guasch.

La periodista de Movistar+ quiso dejar claro que "me da un poco de pena que se pusiera el foco en este incidente con mi amiga y compañera Susana Guasch". El principal motivo por el que el técnico español dijo eso fue para "poner en valor que venía después de ganar", ya que no tenía ninguna obligación.

"Le habíamos entrevistado en cada partido desde cuartos de final y creo que eso tiene mucho mérito, porque en esas entrevistas él no estaba obligado a venir a hablar con Movistar+. Por tema de derechos, no somos la televisión del país de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, vino en los dos partidos de cuartos, en los dos de semifinales... y después de la final lo volvimos a tener en exclusiva", comentó a SPORT.

"Fue una pedazo de entrevista"

La presentadora de Movistar+ lamenta el papel que juegan las redes sociales: "Se viralizan momentos y no se pone en valor que fue una pedazo de entrevista". Sobre las respuestas de Luis Enrique, declaró que fueron "supér interestantes, ya que analiza todo el éxito de su equipo, el recorrido que han hecho con desde que él llega hace dos años", pero la gente "se quedó con la anécdota".

"Luis Enrique quiso tener un detalle conmigo y se equivocó dejando en una situación que a mí no me gusta a mi compañera Susana", señaló. Aparte, reconoció que la tensión entre ambos viene "de unas rencillas que me hubiera gustado que no hubiera pasado". No obstante, espera que en esta nueva temporada de la Champions League, Luis Enrique vuelva a atender a Movistar+ y que no se vuelva a repetir ningún rifirrafe por el bien de todos.