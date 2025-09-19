Hamza y Gisela protagonizan la cita más polémica de la historia de First Dates: "Tienes que convertirte al Islam e ir más tapada"
El influencer le impuso a su cita la condición de cambiarse de religión en caso de que su relación amorosa fuese a mayores y acabarán casándose
Hay algunas citas de First Dates que tardan segundos en hacerse virales por cuestiones políticas, amorosas e incluso religiosas. En el programa de televisión presentado por Carlos Sobera hay hueco para todo el mundo, incluido para todos aquellos jóvenes que no saben muy bien porqué se aventuran a inscribirse en el casting de citas a ciegas.
Gisela acudía a sus 19 años hasta el restaurante más famoso de la televisión para tener una cita con Hamza, un influencer de 21 años acostumbrado a que le paren por la calle para pedirle fotos. La extremeña busca un amor verdadero en forma de un chico "malandro", una expresión lusa de ser malo, pero bueno.
El creador de contenido de origen magrebí quedó gratamente sorprendido por Gisela, que le conocía de haberle visto por TikTok. "Es de mi tipo, bajita y castaña, como yo, me gusta", admitía Hamza que le contó a su cita más detalles sobre su labor profesional. Por su parte, la de Badajoz recordó que había dejado los estudios para trabajar haciendo paninis.
La joven demostró que la geografía no es lo suyo cuando no supo distinguir entre Murcia y Almería. "Solo sé dónde está Portugal y España", afirmó la joven de Badajoz que tiene a escasos minutos de distancia el país vecino. La conversación perdió de repente todo el sentido. Hamza, que nunca ha tenido novia, admitió que nunca se iba a casar con una mujer que no fuese musulmana mientras Gisela aceptaba esa propuesta.
"Arrepentirte de todas las relaciones sexuales"
La polémica que ha dado la vuelta al país en pocos minutos llegó a la hora de tomar la decisión final. Hamza fue el primero en decidir si quería tener una segunda cita con Gisela o no. "Sí, pero con una condición. Si en un futuro nos casamos tendrías que convertirte al Islam, ir más tapada y, sobre todo, arrepentirte de todas las relaciones sexuales que hayas tenido antes", sorprendió el influencer.
Cuando parecía que Gisela no iba a aceptar todas las condiciones de Hamza, la joven extremeña sorprendió con su respuesta. "Aceptaría, en un futuro, si nos enamoramos. Me gustaría tener una segunda cita con Hamza porque es muy atento, es muy divertido y me lo he pasado muy bien con él la verdad", concluyó una cita que se ha hecho viral en redes sociales.
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: 'La limpiaculos
- Antiviolencia impone 60.000 euros de multa a un Ligallo que tenía prohibido el acceso al estadio
- Este es el programa taurino de las Fiestas del Pilar 2025: horarios, corridas y festejos
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros