Máxima preocupación por el estado de salud de Miri tras su accidente en Supervivientes 2025: "Así para siempre"

Miri se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2'. Vamos, del Supervivientes de famosos. Eso sí, lo que nadie esperaba es que sumiese a todos sus seguidores en una profunda preocupación tras cortarse el dedo.

Puede que este parezca un accidente sin importancia y que suene a que apenas se ha hecho nada en la mano. Sin embargo, la concursante (y posible novia de Froilán), se encontraba fabricando un tendedero para la ropa cuando el machete se ha desviado y ha ido hacia su dedo, lo que ha provocado un gran reguero de sangre. Tal ha sido el percance que los médicos han tenido que atenderla de manera rápida y urgente.

Tras una cura, Miri ha vuelto a la playa para contar a sus compañeros lo sucedido: "Me he rebanado la punta. Me va a quedar el dedo en diagonal para siempre", ha asegurado apenada la concursante y chef. Añadiendo: "Me lo he rebanado como si fuera una salchichita, pero bueno no pasa nada, seguro que volverá a su estado normal". A priori, Miri Pérez-Cabrero se encuentra ya inmersa en la rutina habitual del concurso, aunque su dedo sigue vendado y, como dice, no volverá a ser el mismo.

¿Quién es la pareja de Miri de Supervivientes?

Miri Pérez-Cabrero llegó a nuestras vidas de la mano del programa 'Masterchef', allí inició un romance con otro de los concursantes, Jorge Brazález. Ambos ganaron mucha relevancia (y seguidores) en las redes sociales, por lo que su ruptura se convirtió en viral y dejo muy apenados a los seguidores de ambos.

Ahora, con vidas separadas, Miri y Jorge se han convertido en creadores de contenido. Tal es la importancia que la cocinera ha adquirido que, incluso, se le ha llegado a relacionar con Froilán, hijo de la infanta Elena y nieto del Rey Emérito. Dicha noticia jamás ha sido confirmada por ninguna de las partes, y llegaba a los medios días antes de que ella hiciese las maletas rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars 2'.

Y, lo cierto, es que imaginamos que, de haber algo, lo suyo con el sobrino del rey Felipe no será muy serio, pues Miri ha comenzado un "tonteo" con otro de los concursantes de la isla, Alejandro Albalá. Más que una amistad, ambos está protagonizando una de esas historias que acapara miradas y titulares.