El motivo por el que Laura Boado abandona 'First Dates': "No es un adiós es un hasta pronto"

'First Dates' es uno de los programas más destacados de España. El formato de Cuatro, presentado por Carlos Sobera, reúne a personas que buscan el amor a toda velocidad y, además, siempre dejan grandes momentos para los espectadores con historias peculiares y sorprendentes.

Sin embargo, el programa de Cuatro ya no será lo mismo en esta nueva temporada tras la marcha de Laura Boado, camarera del programa, quien ha decidido dar un paso al margen para aventurarse en nuevos proyectos profesionales. La gallega llegó a 'First Dates' gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones'. Desde entonces, se convirtió en una presencia habitual y logró ganarse el cariño de la audiencia del programa.

Laura Boado ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al equipo de 'First Dates' después de estos tres años: "Se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa". "Han sido tres años llenos de buenos momentos, aprendizaje y sobre todo de llevarme a gente muy bonita. No es un adiós es un hasta pronto", comparte en redes sociales.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' señala que "solo tengo palabras de agradecimiento al mejor equipo que he podido tener, que me han hecho feliz y mejor profesional y sobre todo mejor persona". No se ha olvidado de mencionar a ninguno de sus compañeros: "Carlos, que gran persona, que gran hombre y que gran profesional, eres un ejemplo a seguir. Mati, un hermano para mí, no sabes lo mucho que me has enseñado de verdad, te quiero mucho amigo mío. Gemes, que personas más especiales sois, no cambies nunca y seguir haciendo reír a todos los que tenéis alrededor".

"Ha sido un placer compartir estos casi tres años con todos, que experiencias más bonitas, ahora toca seguir mi camino cargadito de nuevos retos", zanjó en el comunicado. Tras la decisión de Laura Boado, 'Fist Dates' ha movido ficha rápidamente y ya ha buscado una sustituta para ella: Lidia Santos.