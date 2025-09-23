El aplaudido gesto de Juanjo Bona en 'Masterchef Celebrity' que ha conquistado a los aragoneses.

Juanjo Bona continúa deslumbrando en la décima edición de MasterChef Celebrity. En apenas unas semanas, el artista de Magallón se ha consolidado como uno de los grandes favoritos del concurso, demostrando que, además de su talento para la música, se desenvuelve con soltura entre fogones.

Bona se convirtió ayer en el ganador de la última prueba de exteriores, celebrada en Formentera. Su papel como capitán del equipo azul le permitió alzarse con la victoria y con un premio de 4.000 euros, que anunció que donará íntegramente a Aspanoa, la asociación que apoya a los niños con cáncer de Aragón y a sus familias, además de impulsar la investigación.

La noche fue intensa para el aragonés, que asumió la capitanía en el chiringuito de Formentera. Su equipo tuvo que elaborar tres recetas tradicionales: bullit de peix, langosta con huevos fritos y macarrones de San Juan. Bona supo organizarse y conducir a sus compañeros hacia el triunfo.

Reto superado

Con su naturalidad característica, el cantante restó importancia a los halagos: “Me han hecho caso, que a veces me pongo un poco mandón, pero bien”, dijo entre risas tras conocer el veredicto del jurado. Y añadió: “Ha sido una experiencia fuerte, pero me ha encantado”.

“Has estado en tu sitio, talentoso, y has afrontado una capitanía que no era fácil”, comentó el chef Pepe Rodríguez, quien valoró positivamente su liderazgo. En el equipo lo acompañaban José Manuel Parada, Valeria Ros, Alejo Sauras, La Mala Rodríguez y Mariló Montero, que destacó haber visto a un Bona “maduro” y dando “muy bien” las órdenes.

Juanjo Bona se convierte en el mejor de la noche tras una capitanía brillante y dona sus 4000€ a la asociación contra el cáncer infantil en Aragón @aspanoa https://t.co/7OTxkT7B3t #MCCelebrity pic.twitter.com/amtVF6PLB3 — MasterChef (@MasterChef_es) September 22, 2025

Además del aplauso de sus compañeros y jueces, Bona se llevó los 4.000 euros del reto y mostró su lado más solidario donando todo el dinero a Aspanoa. “Lo voy a donar a una asociación que trabaja contra el cáncer infantil en Aragón y se llama Aspanoa”, anunció emocionado.

¿Qué es Aspanoa y a qué se dedica?

Aspanoa es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón. Fundada en 1988, acompaña a niños y adolescentes con cáncer, así como a sus familias, durante todo el proceso de la enfermedad. Además de ofrecer apoyo psicológico, social y terapéutico, impulsa la investigación y promueve la sensibilización social.

Entre sus numerosas actividades destaca el Partido de Aspanoa junto a la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza, un evento solidario que en 2024 celebró su 30º aniversario y que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario aragonés.