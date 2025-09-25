La dura revelación de Mariló Montero en Formentera: "Mi padre y mi amiga íntima murieron juntos en un accidente"

El programa de 'Masterchef Celebrity', emitido el pasado lunes en RTVE, tuvo a la isla de Formentera como escenario de su prueba de exteriores, de la que resultó ganador el equipo azul capitaneado por el artista aragonés Juanjo Bona.

Además de risas, carreras y emoción, hubo también momentos emotivos como el protagonizado por la periodista Mariló Montero, quien reveló en una conversación con el actor Alejo Sauras un episodio terrible de su historia familiar: la muerte de su padre y su mejor amiga en un accidente de tráfico hace 25 años.

Montero llevaba toda la prueba en el chiringuito Cala Duo, de la zona de sa Sequi, peleando contra las langostas del plato de este marisco con huevos fritos que tenía que servir el equipo rojo. Su empeño y destreza le valieron las felicitaciones del jurado.

Una confidencia inesperada

En un momento dado, mientras conversaba con el actor mallorquín, este le preguntó si tenía un alma gemela. Con total entereza y serenidad, Mariló Montero habló de la persona que ocupó ese lugar en su vida.

La periodista, natural de Estella (Navarra), se fue con 19 años a vivir a Costa Rica: "Mi padre estaba preocupado y me presentaron a una chica de Navarra, del pueblo de Milagro, Villar se llamaba. Y nos hicimos íntimas".

El relato, sin embargo, derivó en un recuerdo trágico: "Mi padre fue a recogerla al aeropuerto un día que venía de verme de Sevilla y en un punto negro se estrellaron contra una furgoneta de trabajadores, que no tuvo la culpa. Mi padre se equivocó y se mataron los dos en el acto".

Tras escuchar la confesión, Sauras intentó consolarla. Pero Montero aseguró que lo había superado con el paso del tiempo, ya que el accidente ocurrió en el año 2000. "Trato de llorar por las cosas una sola vez. Si se llora dos veces, malo", aseguró con firmeza Montero, que concluyó: "La vida no te engaña".