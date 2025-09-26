Álex González desvela en 'El Hormiguero' la razón por la que pasó por quirófano

Inmerso en rumores de ruptura con Camila Rojido después de que el periodista Javier de Hoyos haya destapado que ha dejado de seguir a su hasta ahora novia en redes sociales, Álex González ha reaparecido en 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'La sospecha de Sofía'. Un thriller de misterio que protagoniza junto a Aura Garrido y en la que interpreta a dos hermanos gemelos.

"En la película he adelgazado diez kilos. Nadie me lo pidió, pero uno de los personajes pasó 25 años en prisión cuando derriban el muro de Berlín, y el otro tampoco tiene una vida muy saludable. Decidí adelgazar a lo bestia, dejé de entrenar, ni siquiera corría porque me da más hambre. Comía un kiwi, todo a lo bestia. Me cambió todo, también el humor. Uno de los personajes, como es vulnerable, yo estaba frágil y me era fácil conectar con la vulnerabilidad" ha revelado, explicando el motivo de su pérdida de peso.

"Lo primero que me comí cuando terminé el rodaje fueron unas palmeras de chocolate. Me ha costado mucho recuperar porque ya a partir de los 40, cuesta todo más", ha añadido entre risas, antes de pronunciarse sobre otro cambio físico bastante evidente que Pablo Motos no ha tardado en abordar.

"Me han dicho que te has operado de la nariz por el boxeo y te ha quedado mejor que a Lucas", ha lanzado haciendo referencia al cantante de 'Andy y Lucas'. Un 'dardo' que ha hecho reaccionar a Álex -"empezamos fuerte" ha exclamado con humor- y por el que el presentador se ha disculpado rápidamente con el gaditano: "A veces va más deprisa la boca que la cabeza, perdón Lucas".

Como ha explicado el protagonista de 'El Príncipe', su paso por quirófano "no ha sido por estética sino por salud", ya que no podía respirar bien desde que se ropió la nariz boxeando. "Fue hace diez días cuando me operé y le pregunté dos cosas al médico: una, que si iba a poder hablar porque tenía que ir a El Hormiguero, y la segunda, que si me iba a cambiar la nariz, y me dijeron que no. Todavía tengo los puntos, así que si se me escapa uno, avísame y no hagas como el típico trozo de lechuga del que nadie te dice nada" ha expresado entre risas.

Una entrevista en la que ha confesado un "sueño recurrente" que tiene tres veces por semana, que viaja al especio, y en la que sin embargo no ha salido al paso de los rumores de distanciamiento de Cami Rojido, sin aclarar si es cierto que han roto con la cirujana estética después de dos años y medio de discreta relación.