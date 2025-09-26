Bertín Osborne se rompe al recordar su historia de amor con Mar Flores: "Me hubiera gustado seguir con ella"

Íntimo amigo de José Luis López 'El Turronero', Bertín Osborne ha ejercido de maestro de ceremonias en la multitudinaria inauguración del último proyecto comercial del empresario en la localidad sevillana de Dos Hermanas, a la que han asistido numerosos rostros conocidos como Francisco Rivera, Luis Figo, Raúl González Blanco, Carlos Latre, Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, Juan Peña, o Juan José Padilla.

Relajado y derrochando simpatía ante las cámaras -es innegable que se ha quitado un peso de encima después de presentar en portada de la revista '¡Hola!' al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David- el presentador se ha pronunciado sobre la sincera entrevista que su hija mayor, Alejandra Osborne, concedió hace unos días en el programa de Sonsoles Ónega, 'Y ahora Sonsoles', y sobre la historia de amor que vivió con Mar Flores en los años 90, a la que ha recordado con nostalgia.

Portada de Hola de Bertín Osborne con su hijo / HOLA

Aunque la modelo no le nombra en sus memorias, 'Mar en calma', en su día sí confesó lo enamorada que había estado de Bertín, y lo dolida y decepcionada que se sintió cuando él rompió su relación por teléfono. "Bueno, yo salí con Mar y fue un momento que a mí me pareció precioso, a mí me encantaba Mar y la verdad que estaba encantado con ella" ha reconocido con una sonrisa, explicando que "lo que pasa es que yo vivía en EEUU y ella vivía aquí". "Era muy complicado y eso creo que fue un motivo fundamental del por qué no seguimos juntos, pero me hubiera gustado" ha confesado, dejando entrever que de no ser por la distancia su historia de amor quizás habría funcionado.

"Parece ser que ha dicho que yo rompí con ella por teléfono. Yo no me acuerdo, hace 35 años, yo no me acuerdo de la semana pasada que hice. Entonces, hace 35 años, imagínate cómo... Pero viviendo en Estados Unidos y ella aquí, pues no es descabellado. A lo mejor sí, hablamos por teléfono y le dice que a lo mejor dejarlo, yo qué sé, no me acuerdo" ha admitido cuando la prensa ha querido saber si es cierto que terminó su romance por teléfono.

"Es una persona bonita"

Además, y dejando claro que sigue teniendo un gran cariño por Mar, Bertín ha salido en su defensa por las críticas que ha recibido por sus memorias: "Mira, yo creo que no se puede ser cruel con las personas que son normales. Yo creo que Mar ha tenido una vida, al principio dura, luego muy bonita, y yo creo que ella es una persona bonita. Entonces, atacar a personas bonitas a mí no me parece bien".

"Si hay muchos motivos y muy justificados, pues a lo mejor hay que aguantarse. Pero como a mí me ha pasado, me han atacado muchas veces sin motivo y sin fundamento, sobre todo sin fundamento, pues entiendo perfectamente que ya se haya podido sentir así. Pero a mí, alguna vez que ha ocurrido y lo he oído o lo he leído, pues me ha dolido porque yo estaba leyendo de una persona que yo sé que no era así" ha expresado.

Mar Flores en 'Late Xou' / RTVE

En su caso, Bertín parece haber dejado atrás las polémicas y, como nos ha contado, todo está muy bien con Gabriela y su hijo David: "Perfecto. La situación normalizada absolutamente". "Yo estoy perfecto. Trabajando muchísimo otra vez en televisión a tope y preparando ya toda la producción de la gira de despedida que voy a hacer. Va a ser muy bonita y muy espectacular porque vamos a recordar mis cuarentena y cinco años de profesión, con lo cual, para decir adiós y seguir en televisión, pero en la música voy a decir adiós el año que viene. El año que viene me corto la coleta" nos ha contado ilusionado.

"Seguro que lo hará" ha asegurado cuando le hemos preguntado si su hija Alejandra conocerá a su hermanito pequeño, aplaudiendo lo bien que estuvo en su entrevista en 'YAS'. "No veo casi programas, pero la vi y fue preciosa. Y además es que mi hija estuvo fenomenal, la verdad. Es una niña tan divertida y tan buena gente, lo que pasa es que iba como un flan" ha desvelado, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con sus hijos y con su exmujer, Fabiola Martínez: "Todos somos una familia muy bien avenida, todos: Hermanas, hermanas, niños, nietos, o sea... Yo con mis hijas a muerte. Todos somos así. Tú tendrás hijos y mueres por ellos. Esto es recíproco siempre".