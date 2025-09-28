Cristina Pedroche no levanta cabeza: vuelve a caer enferma y no puede cuidar a sus hijos

Cristina Pedroche no levanta cabeza y ha vuelto a preocupar a sus miles de seguidores tras confirmar que vuelve a estar enferma y no puede cuidar a sus dos hijos: Isai y Laia. La periodista no está pasando por un buen momento de salud desde que dio a luz a su segundo hijo con Dabiz Muñoz hace un par de meses. La colabora de Zapeando todavía no tiene fecha de regreso a sus labores profesionales y tampoco está siendo muy activa en redes sociales tras enlazar varias enfermedades que le han obligado a estar en la cama.

Hace pocas semanas, Cristina Pedroche ya anunció a sus seguidores que no estaba bien. "No me estoy sintiendo muy bien. Parece que no llego a todo, bueno, en realidad, no llego y al final siento que lo hago todo como puedo y no como quiero y eso mentalmente me cuesta. Pero lloradita y a seguir", publicó una story en Instagram que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Además, la periodista había estado completamente desaparecida después del nacimiento de Isai. Pedroche sufrió un gran acoso por parte de muchos haters tras compartir con todos sus seguidores parte del embarazo y primeros días de Laia en 2023 por lo que decidió que no iba a volver a pasar por la misma fase.

Tras regresar a las redes sociales, la pareja del chef Dabiz Muñoz también tuvo problemas de salud ya que sufrió efluvio telógeno tras el parto. "Ni dos meses de postparto llevo y ya se me empieza a caer el pelo. No me lo tomo tan mal porque sé que luego vuelve a crecer", mostró Pedroche una imagen a sus seguidores de cómo el pelo se le caía cada vez que se duchaba.

"Odio estar enferma"

La periodista parece no tener tiempo a recuperarse de un percance que ya tiene que afrontar otro. Cristina Pedroche ha vuelto a actualizar su parte médico en las últimas horas con sus seguidores afirmando que pasa por un mal momento. "Odio estar enferma. Siempre lo he odiado, pero con dos niños es que no lo soporto. Necesito estar bien ya", admitía la colaboradora de Zapeando con síntomas comunes de un resfriado como mocos, malestar, dolor de tripa y pesadez de cuerpo.

"Me siento fatal, que no llego a todo, que no les doy el amor y el cudiado que necesitan. Es que si no estoy bien yo como voy a estar bien con ellos", concluye un mensaje en la que se le ve de pijama y con mala cara.