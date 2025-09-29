Beatriz Luengo y Mario Vaquerizo, primeros confirmados de la segunda temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'

'Maestros de la costura Celebrity' estrenará próximamente su segunda temporada y ha anunciado ya a sus seis primeros concursantes. El talent show promete espectáculo y humor para sus nuevos episodios, que verán la luz, probablemente a inicios del próximo año.

Beatriz Luengo será una de las aprendices de la nueva temporada. La cantante, compositora y actriz se enfrenta a este reto tras ser galardonada con un Grammy Latino.

Con ella coincidirá Silvia Marty, que trabajó con Luengo en 'Un paso adelante'. La actriz se pondrá a cocer tras una extensa carrera en teatro y televisión. En el programa de costura también participará la expareja de Alejandro Sanz, Jaydy Michel.

Otra de las grandes incorporaciones es el showman Mario Vaquerizo. Además, los gemelos Edu y Jorge Román, modelos también forman parte de la nueva temporada.

Además del casting, esta nueva temporada traerá novedades en su jurado con la incorporación de Luis de Javier, que sustituye a Palomo Spain tras su renuncia. El diseñador barcelonés acompañará en esta edición a los ya veteranos y habituales del formato Lorenzo Caprile y María Escoté.

A todo ello hay que sumarle la experiencia de Raquel Sánchez Silva, que continúa a los mandos del programa. Queda por descubrir a los otros seis concursantes restantes.