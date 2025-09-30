Josie vuelve a TVE como concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' tras 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas'
El estilista se embarca en una nueva aventura televisiva como aprendiz del taller de costura
Ricky García
Madrid
TVE volverá muy pronto a ser "rasé". La cadena pública ha llegado a un acuerdo con Josie para que se incorpore a la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', según ha conocido en exclusiva Yotele. De esta manera, el estilista vuelve a ponerse a prueba como concursante, en esta ocasión como aprendiz en el talent show de corte y confección presentado por Raquel Sánchez Silva.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso arrancará sus grabaciones en las próximas semanas, comenzando una nueva etapa con novedades destacadas en el formato y en la que el joven diseñador de moda Luis De Javier se incorporará como miembro del jurado, junto a los veteranos Lorenzo Caprile y a María Escoté.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: ¡supercampeonas de España! (79-68)
- Revientan la puerta de una furgoneta en Zaragoza y se decepcionan con la mercancía
- Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza
- Una mujer de Valderrobres y un joven de Alcañiz mueren en una colisión frontal en La Fresneda
- Valery y Soberón pierden el paso para Gabi
- La planta de Stellantis Figueruelas recuperará sus niveles máximos de producción con la llegada de Leapmotor