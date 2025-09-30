Fernando Tejero desvela uno de los grandes secretos de 'MasterChef': "Está guionizado"

MasterChef Celibrity comenzó hace unas semanas su décima edición. El concurso de cocina más conocido de la televisión en España reune cada lunes a miles de espectadores que se sientan en el sofá para ver cómo cocinan los famosos que pasan por esta edición. Desde actores, políticos, deportistas o cantantes, han sido numeroso los rostros conocidos que han pasado por las cocinas de TVE a lo largo de estos diez años.

Fernando Tejero fue uno de los concursantes que participó en la primera edición de este concurso televisivo. El actor acudió hace unos días a 'Poco se habla', el podcast de Xuso Jones y Ana Brito, donde ha hablado de su paso por el formato de famosos con más éxito de la televisión en España. Presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, ya ha habido más de un famoso que ha lanzado algún que otro mensaje negativo sobre el formato.

El propio Xuso Jones ha denunciado en alguna entrevista que, en las pruebas, le cambiaban los platos de sitio "para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí". Sin lugar a dudas, Tejero guarda un peor recuerdo de su paso por el programa.

"A mí me decían por el pinganillo que le diera caña a loles. Tienen roles. Está el guapo, el borde, el simpático y a mi me tocó ser el borde", comenta el actor reconocido por su papel en 'La que se avecina'. "Cuando ponen el primer capítulo mío en emisión iba viendo el programa y mirando las redes. A mí me dio ansiedad, sobre todo porque es mentira. Porque yo tengo mi mala hostia como cualquiera pero no, ahí es cómo lo montan. No lo volví a ver más, te lo juro. Como Drácula cuando ve una cruz, yo decía los hijos de puta estos me van a hundir la vida", ha zanjado entre risas.