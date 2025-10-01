Regreso
RTVE rescata 'La pirámide' con Itziar Miranda y le da una nueva oportunidad en la sobremesa
El concurso vuelve a la parrilla para hacer dupla con 'Saber y ganar' en La 2
Redacción Yotele
'La pirámide' vuelve a RTVE semanas después de su retirada de La 1. Itziar Miranda volverá a poner a prueba a los concursantes, esta vez en La 2 y como talonera de 'Saber y ganar'.
Fue ayer cuando el concurso volvió a la parrilla de la segunda cadena pública a las 13:50 horas y sin previo aviso, para emitir la veintena de entregas que quedaron pendientes en verano.
'La pirámide' llegó este verano a La 1 para cubrir el hueco que había dejado 'La familia de la tele' y 'El club de La Promesa', pero sus pobres resultados hicieron que la cadena retirase el concurso de su parrilla.
El formato de Globomedia promedió un pobre 5,6% durante su transcurso en La 1. Ahora, busca mejor suerte en la segunda cadena de TVE, donde se emitirá de lunes a viernes antes del concurso de Jordi Hurtado.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol