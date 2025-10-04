Aragón TV estrena el documental 'La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal'.

Aragón TV estrena este jueves, 9 de octubre, a las 22:50 horas, ‘La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal’, un programa especial producido por Prensa Ibérica que recorre la historia y los detalles más sorprendentes del acto central de las Fiestas del Pilar.

La serie documental está compuesta por dos capítulos de una hora de duración, en los que viajaremos desde los orígenes de la devoción pilarista —con el relato de la Venida de la Virgen a Cesaraugusta en el año 40 d.C.— hasta las ofrendas actuales, incluyendo la versión virtual nacida en 2020. El segundo capítulo se emitirá el viernes, 10 de octubre, a las 22:50 horas, en Aragón TV.

Historia y curiosidades de la Ofrenda de Flores

A lo largo del programa, conoceremos cómo surgió la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, qué la inspiró y quiénes fueron sus creadores. El documental repasa también episodios decisivos de su historia, como el célebre cambio de ubicación al centro de la plaza del Pilar en 1998, impulsado por el cineasta Bigas Luna, que marcó un antes y un después en su proyección.

Además, descubriremos cómo se organiza un acto de esta magnitud y qué ocurre con los miles de ramos una vez finaliza la ofrenda. También se muestran todos los aspectos del folclore que enriquecen este día, donde no puede faltar la jota, el lucimiento de las mejores galas tradicionales y la diversidad multicultural que convierte a la Ofrenda de Flores de Zaragoza en una cita internacional.

Con testimonios únicos, imágenes históricas y documentos hasta ahora desconocidos, ‘La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal’ ofrece una mirada inédita al acto que cada 12 de octubre reúne a miles de personas y proyecta la imagen de Zaragoza al mundo entero.

Agradecimientos

El equipo de la serie agradece a todas las instituciones, entidades y personas que han ofrecido sus espacios y material de archivo para la realización del documental: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón TV, Fundación Ibercaja, Auditorio de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Archivo Municipal, Junta Central Fallera, IAACC Pablo Serrano, casas regionales, grupos folclóricos y todos los entrevistados que cedieron fotografías inéditas y documentos personales.

Mención especial a César Falo, quien facilitó una valiosa colección de material gráfico procedente de la exposición que comisarió en 2018, titulada ‘Zaragoza y las fiestas del Pilar’.