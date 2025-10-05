La próxima semana
Cuatro anuncia el regreso de 'Callejeros', que arranca nueva temporada con un tema de cadente actualidad
El programa se enfrentará a 'Sin gluten', 'Juego de pelotas' y 'La Agencia'
Redacción Yotele
Cuatro estrena la nueva temporada de 'Callejeros' el próximo miércoles a las 23:00 horas, justo después de 'First Dates'.
El programa liderado por Nacho Medina arrancará su nueva tanda de episodios metiéndose en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.
El estreno de 'Callejeros' coincidirá en su franja horaria con el debut de 'Sin gluten', la nueva serie de La 1, así como con 'Juego de pelotas' (Antena 3) y 'La agencia' (Telecinco), lo que augura competencia entre cadenas.
La edición anterior se emitió entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Sus 13 capítulos registraron una media de 545.000 espectadores y un 6,1 % de share.
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Azcón se defiende tras sus polémicos aplausos y dice que Feijóo habló en Murcia del trasvase del Tajo, no del Ebro
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta