Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 05/10/2025

'DCorazón' consigue máximo histórico en domingo, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' recupera el liderazgo del prime time

El reality de Telecinco vuelve a imponerse en la noche con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a la semana anterior

'DCorazón' y 'Supervivientes All Stars'

'DCorazón' y 'Supervivientes All Stars' / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

Madrid

‘D Corazón’ se convierte en la gran noticia del domingo televisivo al lograr su mejor dato histórico en este día de la semana con un 10,8% de cuota de pantalla. El espacio de La 1 consolida su buena racha en la franja matinal y confirma su fortaleza. También destaca el crecimiento de ‘¡Vaya fama!’ en Telecinco, que sube hasta un 7,1%, y el dominio de ‘La ruleta de la suerte’ en Antena 3, que arrasa un domingo más con un 16,4% de share.

Ya en la noche, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ recupera el liderazgo perdido hace una semana. El reality de Telecinco sube a lo más alto con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a su anterior entrega. Le sigue ‘Una nueva vida’, que mejora medio punto y se coloca en un 11,4%, mientras que la película de La 1, ‘Toda la verdad’, baja al 10,6%.

Entre las segundas cadenas, ‘Salvados’ crece hasta un 6,1% con su entrega sobre Xosé Humberto Baena, y ‘Cuarto milenio’ firma un sólido 7,9%.

En la franja vespertina, el cine de La 1 anota un 11,4% y el ‘Multicine’ de Antena 3 se mantiene con un 11%, mientras que ‘Fiesta’ sube a un 9% en Telecinco.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Toda la verdad (2016)”: 1.163.000 (10,6%)

Cine “El consejero”: 489.000 (8,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 858.000 (11,4%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 997.000 (13,3%)

laSexta

Salvados: 731.000 (6,1%)

Salvados: 258.000 (2,7%)

Salvados: 114.000 (2,1%)

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 630.000 (5,3%)

Cuarto milenio: 715.000 (7,9%)

La 2

Imprescindibles: 200.000 (1,7%)

Versión española “La banda”: 236.000 (2,5%)

Versión española. Coloquio: 99.000 (1,5%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “El día de la bandera”: 139.000 (5,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 137.000 (6,6%)

laSexta

Salvados: 62.000 (2,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: 193.000 (6,6%)

La 2

Versión española: Última sesión “Sicarius, la noche y el silencio”: 45.000 (1,2%)

El camino del agua: 22.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “La madre del novio”: 1.053.000 (11,4%)

Sesión de tarde 2 “Planes de boda”: 891.000 (10,3%)

Sesión de tarde 3 “Signora Volpe: Muerte de un fantasma”: 616.000 (7,2%)

Aquí la Tierra: 1.111.000 (11,3%)

Antena 3

Multicine “El milagro de Guery”: 1.011.000 (11%)

Multicine 2 “Secretos ocultos”: 725.000 (8,6%)

Multicine 3 “Cita para matar”: 645.000 (7,2%)

Telecinco

Fiesta: 799.000 (9%)

laSexta

La Roca: 324.000 (3,7%)

Cuatro

Home Cinema "El corredor del laberinto: La cura mortal": 538.000 (5,9%)

Home Cinema 2 "La gran fuga": 422.000 (5,1%)

La 2

Saber y ganar. Fin de semana: 318.000 (3,5%)

Grandes documentales: 210.000 (2,3%)

Planeta selva: 197.000 (2,2%)

Esto es España: 186.000 (2,2%)

Documentales de La 2: 288.000 (3,5%)

Beatus Ille: 351.000 (4,1%)

Ciberdelitos: 217.000 (2,4%)

Jane: La nueva generación: 177.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 77.000 (12%)

Viaje al centro de la tele: 326.000 (11,2%)

Viaje al centro de la tele: 355.000 (10,7%)

Viaje al centro de la tele: 381.000 (10,4%)

D Corazón: 655.000 (10,8%)

Antena 3

Pelopicopata: 13.000 (3,2%)

Emparejados: 50.000 (4,6%)

Emparejados: 152.000 (4,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 296.000 (7,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 583.000 (12,4%)

La ruleta de la suerte: 1.154.000 (16,4%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 75.000 (4,5%)

Got Talent España: 249.000 (7,8%)

¡Vaya fama!: 432.000 (7,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 16.000 (2%)

Aruser@s weekend: 142.000 (7,2%)

Equipo de investigación: 204.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 165.000 (4,8%)

Equipo de investigación: 244.000 (5,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (1,7%)

¡Toma salami!: 18.000 (2,3%)

Volando voy: 62.000 (4,6%)

Volando voy: 261.000 (9,2%)

Viajeros Cuatro: 306.000 (9%)

Viajeros Cuatro: 390.000 (9,2%)

La 2

UNED: 5.000 (1%)

Antiguas civilizaciones: 23.000 (2,9%)

Los conciertos de La 2: 28.000 (2,4%)

Los conciertos de La 2: 31.000 (2%)

Medina: 39.000 (2,1%)

Buenas noticias TV: 47.000 (2,2%)

Shalom: 62.000 (2,7%)

Últimas preguntas: 98.000 (3,7%)

El día del señor: 236.000 (7,3%)

Pueblo de Dios: 119.000 (3,5%)

Saber vivir: 112.000 (3%)

Zoom tendencias: 91.000 (2,2%)

Flash moda: 61.000 (1,2%)

El escarabajo verde: 60.000 (0,9%)

¡Qué animal!: 52.000 (0,7%)

Saber y ganar: Fin de semana: 87.000 (1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.849.000 (20,5%)

Telediario 1: 1.202.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 15h: 810.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 571.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 477.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.489.000 (13,1%)

Telediario 2: 1.444.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 993.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 687.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 575.000 (6,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,5%), La 2 (2,5%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (2,9%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
  2. La crónica del Casademont Zaragoza-Baskonia: una bacanal para empezar a lo grande (107-88)
  3. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  4. El Real Zaragoza de Gabi vuelve a quedarse sin argumentos ante el Córdoba (0-1)
  5. La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (0-1). Un batacazo contra todos los muros
  6. La crónica del Casademont Zaragoza-Ensino Lugo. Un arsenal con despistes (83-69)
  7. El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
  8. El 'refugio' de un asesino en serie que mató dos veces en Aragón y otra en Galicia: 'Que desaparezca de aquí

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos

Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa

Mutilvera y Utebo, rivales del Real Zaragoza y el Huesca en Copa

El hombre de moda en el Casademont Zaragoza: Joaquín Rodríguez el conquistador

El hombre de moda en el Casademont Zaragoza: Joaquín Rodríguez el conquistador

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones
Tracking Pixel Contents