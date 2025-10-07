Juanjo Bona se sincera sobre su pasado durante su gran noche en Masterchef Celebrity y Operación Triunfo: "Me sentía fuera de lugar"

Juanjo Bona está en todos lados. Eso es lo que pensaría cualquier espectador que ayer lunes por la noche hiciese un poco de zapping televisivo y se topase con el jotero de Magallón actuando en la tercera gala de Operación Triunfo, emitida en Amazon Prime Video, mientras seguía su firme camino por Masterchef Celebrity en La 1.

El aragonés volvió a demostrar a su legión de fans que es uno de los personajes mediáticos del momento. Juanjo Bona regresaba a la Academia de Operación Triunfo después de haber dado el salto a la fama hace ya dos años cuando consiguió un meritorio cuarto puesto. El jotero zaragozano se reencontró con Noemí Galera y todo el equipo del show talent musical más seguido en España.

Tantas fueron las sensaciones del regreso exprés de Juanjo Bona a Operación Triunfo que la directora de la Academia no pudo aguantar las lágrimas. El artista de Magallón dio un emotivo discurso a los actuales participantes del talent show que no dejó indiferente a nadie. "Esta gente me vio crecer, luego las canciones, pasa el tiempo y ya no se las dedicas a esa persona sino que forman parte de tu experiencia en la vida. Para mí, OT fue lo mejor", afirmó el cantante aragonés que le dio un fuerte abrazo a una Noemí Galera que no pudo aguantar las lágrimas.

Además, Juanjo Bona no se podía marchar de Operación Triunfo sin coger un micrófono e interpretar su canción Últimamente. Una melodía que contó con un sonido aragonés todavía mayor ya que el artista se llevó hasta el plató de OT a compañeros, amigos y concursantes de Jotalent, concurso de jota de Aragón TV que venció en 2022.

Victoria en Masterchef y recuerdos a Magallón

Después de que Juanjo Bona emocionase a todos los fans de Operación Triunfo, el jotero de Magallón volvió a demostrar el porqué es uno de los favoritos a alzarse con la victoria en Masterchef Celebrity. El artista zaragozano se alzó nuevamente como el mejor concursante en la prueba por equipos y decidió donar los 4.000 euros de premio a Acción contra el Hambre. "Voy a dedicar este día por darme suerte a toda la gente que me vio y vivió mi etapa universitaria", afirmó el concursante antes de donar el premio a la asociación.

Como ganador de la prueba por equipos, Juanjo Bona no tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación y tuvo que sufrir nuevamente varios dardos de sus rivales por ser considerado uno de los favoritos a ganar la edición. Un peso que el artista lleva viviendo desde pequeño tal como confesó ayer por la noche ante toda España.

"No es la primera vez que me siento fuera de lugar. Aunque soy una persona muy sociable, vengo de un pueblo muy pequeño donde ser artista, ser diferente y que no hagas lo común se castiga. Y yo salí del pueblo con 17 años porque me sentía fuera de lugar", explicó Juanjo Bona sobre su infancia en Magallón. Cabe recordar que el jotero le tiene un grandísimo cariño a su pueblo y lo ha demostrado en infinidad de ocasiones hasta le dedicó la canción 'Virgen de Magallón'.