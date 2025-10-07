Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: "Va a ser el favorito de todo el mundo"

Aragón se ha convertido en los últimos años en plató de cine. Las grandes productoras han elegido diferentes puntos de la comunidad como Murillo de Gállego, Belchite o Loarre para grabar películas muy taquilleras como Venom 3, 'Spiderman. Lejos de casa' o el Reino de los Cielos.

El mundo de las series y los anuncios también han ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos en Aragón con el anuncio de Dior de Johnny Depp en el Cañón de Barrachina en Teruel o 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en la Comarca de Belchite. El equipo de AMC con más de 350 personas trabajó en la frontera entre Zaragoza y Teruel durante todo el mes noviembre de 2024, poco después de la DANA, en la grabación de un capítulo de esta popular serie de zombies que acaba de ver la luz.

Tal como ha confirmado la cuenta oficial de Turismo de Belchite, este lunes se ha estrenado en AMC+ el capítulo 'Limbo' de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' que se grabó en el Pueblo Viejo de Belchite y El Planerón. Al mismo tiempo, la propia cuenta oficial de The Walking Dead ha publicado un vídeo de poco más de seis minutos en los que cuenta cómo se grabó el episodio por dentro y todo lo que sintieron los actores y productores.

"Es la primera vez que grabó aquí y no tenía ni idea de que tenemos un desierto tan maravillo tan cerca de Madrid", afirma Paco Cabezas, director del capítulo que junto al productor buscaban hacer un homenaje al 'spaguetti western' y a Sergio Leone tan popular en los años 60 y 70. "Conducir una moto aquí, en estas montañas es como un sueño", afirmaba Norman Reedus que tuvo el placer de recorrer en moto la estepa del Planerón, un árido paisaje estepario único en España y de gran interés a nivel a nivel europeo por sus características geológicas y su peculiar flora y fauna.

"Ha sido muy divertido"

Durante el episodio grabado en Aragón, el personaje principal se cruzará con un grupo de humanos que luchan por sobrevivir a la lepra por lo que tienen un aspecto muy similar a los caminantes tan peculiares de 'The Walking Dead'. Este grupo de leprosos vive en 'Limbo', el Pueblo Viejo de Belchite. "El pueblo es un monumento nacional que fue bombardeado durante la Guerra Civil que mantiene una gran belleza", sentencian desde la producción de un capítulo que muestra el interior de iglesias, edificios que cualquier persona puede visitar si se desplaza a Belchite.

Un episodio con un ambiente western lleno de duelos entre Darryl Dixon y sus rivales. Además, el protagonista también cabalgó por la vía de la línea ferroviaria de Endesa entre Samper y Andorra junto a un multitudinario grupo de caminantes en unas escenas espectaculares. "Ha sido muy divertido, creo que va a ser el episodio favorito de todo el mundo", sentenció Norman Reedus.