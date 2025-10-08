Daddy, el perro de Zaragoza que hace enfurecer a Sarah Santaolalla por atacar a los okupas: "Es una barbaridad"

La okupación es uno de los temas que más preocupan a los españoles. Echar a los okupas de una vivienda es una auténtica pesadilla para los propietarios que buscan desesperadamente una solución para recuperar lo que es suyo. Zaragoza no se libra de los okupas y los vecinos de algunos barrios conocen a la perfección cuáles son las viviendas que están okupadas y la rutina diaria que siguen estos 'inquilinos'.

Convivir en la misma comunidad de vecinos con unos okupas o en la misma calle no es plato de buen gusto para nadie por lo que los vecinos se buscan sus propias estrategias para intentar echarlos. En las últimas horas se ha hecho viral un peculiar caso de Zaragoza en el que una señora utiliza a su perro Dady para espantar a un okupa que baja por la fachada de una vivienda. "Una vecina y su perro son el azote de los okupas", afirma Nacho Abad antes de dar paso al vídeo en el popular programa de Cuarto 'En boca de todos'.

"Tengo orden policial de que no okupéis la vivienda ninguno. Así que Daddy cógelo, cógelo, muérdelo", se puede ver en el clip momentos antes de que la señora comience a correr en dirección al okupa que acaba de bajar por la tapia del edificio de la capital aragonesa. Por la fuerza del perro, el móvil se le cae a la 'vigilante' mientras el okupa grita al ser atacado. "Para que aprendas a okupar las viviendas", sentencia la mujer después del ataque.

Aunque esta es la parte del vídeo más viral, la historia del azuce de Daddy contra los okupas de Zaragoza viene de atrás. La señora paseaba con el perro por la citada calle del barrio cuando vio cómo los okupas se asomaban al balcón de un edificio que tiene incluso la puerta tapiada con cemento. "Ahora viene la Policía. Ya vais varios que estáis okupando esa vivienda. Soy la encargada de que no okupen esa vivienda ninguno", se escucha antes de la carrera del perro contra el joven okupa.

Minutos más tarde del enfrentamiento, varias patrullas de la Policía Nacional acuden hasta el lugar para intentar poner paz entre ambas partes mientras los vecinos se asomaban a ver qué sucedía. "Ya avisé a los agentes la última vez. 'Cuando la vuelvan a okupar, le echo al perro. Ya vale de okupar las viviendas. En el cartel pone claramente, 'si entras, asume las consecuencias'", continúa su discurso la señora, cuya identidad sigue siendo anónima.

"Aquí no somos tontos. Ese ya no viene otra vez. Mira como ha salido a escape", concluye un vídeo que no ha tardado en hacerse viral ya que la mujer desaparece de la escena cuando los agentes llegan. Los tertulianos de 'En Boca de todos' iniciaron un arduo debate sobre si es correcto que una mujer utilice a su perro como arma contra los okupas.

"Esta señora es un peligro"

El magacín de Cuatro también muestra otras imágenes de cómo Daddy espanta a ladridos a un joven que le pide un cigarro a su propietaria. "No puedes llevar a un perro como si fuese una pistola. Esta señora es un peligro. Es una barbaridad. Si sigue usándolo como un arma, debe ser detenida", criticaba enfurecida Sarah Santolalla, una de las tertulianas más polémicas en la actualidad.