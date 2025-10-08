Dos exparticipantes de 'First Dates' celebran su quinto aniversario revelando los secretos mejor guardados del programa: "Lo siento, te he roto el mito"

El amor les unió en televisión y, cinco años después, siguen juntos… pero también con ganas de desmitificar el programa que cambió sus vidas. Óscar y Ana, una pareja granadina que se conoció en 'First Dates', ha querido celebrar su aniversario compartiendo con sus seguidores algunos de los secretos mejor guardados del formato de Cuatro, presentado por Carlos Sobera.

“Somos una pareja salida de 'First Dates' y os vamos a contar tres curiosidades del programa que seguro que no conocíais”, explican en un vídeo publicado en su perfil conjunto de Instagram, ‘Granadinos por Lanzarote’. La primera revelación no deja indiferente: “El restaurante no es real, es un plató de televisión, no hay techos. Lo siento, te he roto el mito”, confiesa Óscar.

La segunda sorpresa llega con la comida. Ana explica que “los platos siempre están fríos porque son de catering”, aunque los participantes pueden elegir entre varias opciones. Su pareja añade que “nadie paga realmente la cuenta: el dinero te lo da antes la productora, así que cuando alguien dice ‘yo invito’, en realidad no está invitando a nadie”.

Otra de las curiosidades es que las citas no se graban por la noche, sino en distintos turnos —mañana, mediodía y tarde—. “Nosotros tuvimos nuestra cita a las once de la mañana y nos hicieron decir ‘buenas noches’. Incluso me hicieron apagar el reloj para que no se viera la hora real”, comenta Óscar.

También detallan cómo se organiza la grabación: primero, la supuesta cena; después, las entrevistas individuales; y, finalmente, la decisión conjunta donde ambos deben decir si quieren o no una segunda cita. Ana explica que si los dos responden que sí, “en realidad no sales del set, te quedas pegado a una pared. Si uno dice que no, cada uno se va por un lado distinto”.

Cinco años después de conocerse en 'First Dates', Óscar y Ana siguen juntos, felices y con la mejor de las sonrisas: la que nació bajo los focos de un falso restaurante donde, contra todo pronóstico, sí surgió el amor real.