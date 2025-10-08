Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 07/10/2025

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ arrasa con un 19% y ‘La revuelta’ consigue ganar a ‘El hormiguero’ en el access

El reality de Telecinco logra su mejor dato de temporada y marca distancia frente a la competencia, mientras el programa de David Broncano lidera con claridad su franja.

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'El hormiguero'

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'El hormiguero' / Telecinco/RTVE/Antena 3

Redacción Yotele

Madrid

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ vivió una noche de éxito absoluto al firmar su máximo de temporada con un imponente 19% de cuota. El reality más de tres puntos en una semana y se impone con solvencia frente al resto de ofertas del prime time, consolidando su posición como el formato más potente de Telecinco.

La 1 también celebra buenos resultados gracias al impulso de ‘Late Xou con Marc Giró’, que se eleva hasta el 12,4%, manteniéndose como una de las grandes sorpresas de la temporada. Por el contrario, ‘Renacer’ baja al unidígito con un 9,8%, mientras que ‘Código 10’ apenas varía y marca un 5,8%. En laSexta, ‘Tesoro o cacharro’ recupera algunas décimas, aunque sigue discreto con un 3,4%.

El duelo más comentado del día se vivió en el access prime time, donde ‘La revuelta’ se impuso a ‘El hormiguero’. El espacio de La 1 creció 2,5 puntos hasta alcanzar un 14,6%. En cambio, el formato de Pablo Motos bajó casi dos puntos y se quedó en un 12,9%, cediendo el liderazgo frente a David Broncano.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.710.000 (14,6%)

Late Xou con Marc Giró: 976.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.517.000 (12,9%)

Renacer: 695.000 (9,8%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.184.000 (10,3%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.103.000 (19%)

laSexta

laSexta clave: 532.000 (5,1%)

El intermedio: 670.000 (5,7%)

Tesoro o cacharro: 271.000 (3,4%)

Cuatro

First dates: 691.000 (6,1%)

First dates: 897.000 (7,6%)

Código 10: 347.000 (5,8%)

La 2

Cifras y letras: 448.000 (4,1%)

Cifras y letras: 717.000 (6%)

En portada: 213.000 (1,8%)

El bazar de la caridad: 198.000 (2%)

El bazar de la caridad: 147.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou con Marc Giró: 258.000 (7%)

Late Xou con Marc Giró: 115.000 (6,7%)

Antena 3

Renacer: 150.000 (5,3%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 107.000 (3%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,4%)

La 2

Grantchester: 24.000 (0,5%)

Grantchester: 8.000 (0,3%)

Conciertos Radio 3: 5.000 (0,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 910.000 (11,7%)

Valle salvaje: 786.000 (11,6%)

La promesa: 836.000 (12,7%)

Malas lenguas: 755.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 1.215.000 (13,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.149.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 704.000 (10,4%)

Pasapalabra: 1.699.000 (19,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 629.000 (8,4%)

El diario de Jorge: 733.000 (11,1%)

Agárrate al sillón: 786.000 (8,9%)

laSexta

Zapeando: 413.000 (5,2%)

Más vale tarde: 360.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 422.000 (5,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 281.000 (4,3%)

La 2

Saber y ganar: 530.000 (6,2%)

Grandes documentales: 252.000 (3,3%)

Malas lenguas: 446.000 (6,7%)

Espacios increíbles: 157.000 (2,2%)

Grandes diseños: 173.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 310.000 (18,1%)

Mañaneros 360: 438.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 964.000 (12,7%)

Antena 3

Espejo público: 267.000 (11,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 742.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.517.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 161.000 (10,9%)

El programa de AR: 316.000 (13,9%)

Vamos a ver: 601.000 (9,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 187.000 (14,8%)

Aruser@s: 299.000 (15,5%)

Al rojo vivo: 259.000 (7,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)

Alerta cobra: 16.000 (1,1%)

Alerta cobra: 40.000 (2,5%)

Alerta cobra: 55.000 (2,8%)

En boca de todos: 175.000 (6,2%)

La 2

Descubrir: 17.000 (2,9%)

Pueblo de Dios: 13.000 (1,4%)

Beatus Ille: 13.000 (1,1%)

Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 28.000 (1,9%)

Agrosfera: 43.000 (2,6%)

Aquí hay trabajo: 38.000 (2%)

La aventura del saber: 14.000 (0,7%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 28.000 (1,3%)

Culturas 2: 15.000 (0,7%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 57.000 (2,5%)

El western de La 2 “Más allá del río grande”: 121.000 (3,6%)

La pirámide: 79.000 (1,2%)

Saber y ganar: 223.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.028.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.407.000 (15,9%)

Informativos Telecinco 15h: 888.000 (10%)

laSexta Noticias 14h: 569.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 1: 465.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.912.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.519.000 (14%)

Informativos Telecinco 21h: 958.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 596.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 374.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 137.000 (18,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 140.000 (13,2%)

El Matinal (Telecinco): 115.000 (9,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (13,2%), Telecinco (10,8%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

TEMAS

