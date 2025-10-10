La dueña de Daddy rompe su silencio tras el ataque del perro a los okupas en Zaragoza: "Ellos se lo han buscado"

Daddy es el perro más viral de España después de haberse publicado un vídeo en el que se ve cómo su dueña lo lanza para atacar a unos okupas que descendían por la fachada de una vivienda de Zaragoza. "Muérdelo, Daddy", se podía escuchar a la dueña del perro que recibió muchísimas críticas por usar al animal como arma contra la okupación. La propietaria del can ya había avisado a los okupas de que si seguían con su actitud de entrar en la vivienda tapiada con cemento en la puerta, les iba a lanzar a Daddy y cumplió su amenaza.

Después de haber mostrado a toda España lo sucedido, el programa de Cuatro, 'En Boca de Todos', se ha desplazado hasta Zaragoza para encontrar a la dueña de Daddy y conocer más detalles sobre el perro de raza 'american bully'. "Es una criminal y debe ser detenida", sentenciaba la siempre polémica Sarah Santaolalla en el plató del magacín presentado por Nacho Abad cuando conoció de primera mano la situación.

El reportero del programa consiguió dar con Daddy por las calles de la capital aragonesa y habló con varias personas que habían tratado con el perro. "Es un perro muy cariñoso con los vecinos, pero cuando ve una persona de color se pone un poco nervioso", afirmaba Fernando, uno de los dueños de Daddy. "Esto me parece surrealista. ¿Es un perro racista? Un perro no nace racista, será la dueña la que le incita a ir contra personas de color", preguntaba incrédulo Nacho Abad al conocer la actitud del famoso can de Zaragoza.

Una tendencia de Daddy que pudo confirmar en primera persona el propio reportero José María desde Zaragoza. "Pasan por la calle personas de todo tipo y es una cosa rarísima. Me encantan los perros y nunca había visto esto. Daddy no para de gruñir cuando pasan personas de color".

"Yo soy facha, pero no racista"

La historia del perro desocupa de Zaragoza no se queda ahí ya que el programa de Cuatro consiguió localizar a su dueña Lourdes, la mujer que se hizo viral por mandar al propio perro a atacar a los okupas. "El gruñe a todos los negros, odia a algunos porque un vecino me ha amenazado con matarlo y apuñalarlo", comienza su discurso la propietaria de Daddy haciendo enfadar a Nacho Abad por su actitud racista.

"Yo soy facha, pero no racista. A España puede venir todo el mundo a cotizar, trabajar y saber convivir. Yo soy de Cuba y vivo hace treinta años en España", continuaba Lourdes sobre su ideología política. El presentador del magacín de Cuatro, incrédulo con lo que estaba escuchando, quiso saber si había educado a su perro. "Ellos se lo han buscado. Daddy es un perro muy inteligente y cuando ve uno ladra. Ellos le han sembrado el odio al perro", concluye el vídeo que no ha tardado en hacerse viral.